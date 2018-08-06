"Это реальная история": Гройсман о средней зарплате в 10 тысяч гривен
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по итогам текущего года средняя зарплата в Украине может составить 10 тысяч гривен.
По словам премьера, рост средней зарплаты является одним из приоритетных заданий Кабинета министров Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.
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“Главный приоритет - средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тысяч гривен. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже более 8 тысяч“, - заявил глава правительства.
По его словам, достижению цели способствует экономическая политика правительства, в том числе, в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами.
Напомним, в мае президент Петр Порошенко заявил, что рост минимальной зарплаты до 4200 гривен во втором квартале этого года не является пределом.
Я уже давно предлагал номинировать его на нобелевку за открытие ряда общественных парадоксов.
Вот я тут недавно думал:
креститель - Владимир
Ленин - Владимир
Путин - Владимир
Гундяев в миру - Владимир
Гройсман - Владимир.
Совпадение - не думаю.