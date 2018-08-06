Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Это реальная история": Гройсман о средней зарплате в 10 тысяч гривен

Комментариев: 14
По словам премьера, рост средней зарплаты является одним из приоритетных заданий Кабинета министров Украины.
Достижению цели якобы способствует экономическая политика
Достижению цели якобы способствует экономическая политика
УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что по итогам текущего года средняя зарплата в Украине может составить 10 тысяч гривен.

По словам премьера, рост средней зарплаты является одним из приоритетных заданий Кабинета министров Украины, сообщает пресс-служба Кабмина.

Читай также: Украинским военным хотят повысить зарплаты

“Главный приоритет - средняя зарплата. И этот показатель мы хотим довести до 10 тысяч гривен. Это реальная история. Сейчас зарплаты уже более 8 тысяч“, - заявил глава правительства.

По его словам, достижению цели способствует экономическая политика правительства, в том числе, в контексте дерегуляции и борьбы с теневыми схемами.

Напомним, в мае президент Петр Порошенко заявил, что рост минимальной зарплаты до 4200 гривен во втором квартале этого года не является пределом.

Поделись:
Теги: Гройсман, экономика, средняя зарплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
П    06.08.2018, 15:47
Оценка:  -1
П
С такой инфляцией, более чем.
LifeStriker    06.08.2018, 15:34
Оценка:  +1
LifeStriker
Да хоть 1 000 000 грн будет ЗП, до лампочки с такой инфляцией, ты говори сколько это будет в долларах !!!!
LifeStriker    06.08.2018, 15:39
Оценка:  +1
LifeStriker
взять Зимбабве, так там повысили ЗП до сотен миллиардов зимбабийских долларов, лбди за хлебом ходили с мешками денег!!!
CпасительМаккейн    06.08.2018, 15:31
Оценка:  +1
CпасительМаккейн
Эта зарплата была актуальна в 2014-м году.А сейчас 7800 гривен(эта сумма является"чистой"зарплат ой после уплаты 22% налогов с суммы 10000 гривен)-смехотворные деньги при нынешних тарифах и ценах.Но даже 7800 в месяц сейчас имеют далеко не все.
Боцман_Кобза    06.08.2018, 14:58
Оценка:  +7
Боцман_Кобза
Уже только слепой не видит: повышение минимальной зарплаты по Гройсману привел к росту зарплат. Рост зарплат к росту затрат на производстве. Рост затрат привел к росту цен. Рост зарплат + рост цен = инфляция. Инфляция = уменьшение накоплений. Уменьшение накоплений = снижение уровня жизни.
Боцман_Кобза    06.08.2018, 14:59
Оценка:  +6
Боцман_Кобза
Итого: заботы Гройсмана = снижение уровня жизни.
Фарабунда_Марти    06.08.2018, 15:20
Оценка:  +1
Фарабунда_Марти
Это, мой дорогой Боцман, не что иное, как очередной "Парадокс Гройсмана"!
Я уже давно предлагал номинировать его на нобелевку за открытие ряда общественных парадоксов.
Боцман_Кобза    06.08.2018, 15:33
Оценка:  +1
Боцман_Кобза
Таким как он обычно вручают Шнобелевскую премию.
Боцман_Кобза    06.08.2018, 14:53
Оценка:  +3
Боцман_Кобза
Надо не зарплату повышать, а создавать условия для снижения цен.

Вот я тут недавно думал:
креститель - Владимир
Ленин - Владимир
Путин - Владимир
Гундяев в миру - Владимир
Гройсман - Владимир.

Совпадение - не думаю.
Фарабунда_Марти    06.08.2018, 15:21
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
Ещё Парасюк - бессмысленный и беспощадный!
антирусич    06.08.2018, 14:52
Оценка:  +3
антирусич
У нас зарплата без конвертов, всё на карточку. Чистыми 4860 гривен. Фирма частная. Зарплату давно не повышали. На транспорт теперь уходит 336 гривен, у сотрудников кто двумя видами транспорта пользуется в два раза больше.
igl-1970    06.08.2018, 14:47
Оценка:  +4
igl-1970
прожиточный минимум поднимай. что бы при расчете субсидий после комуналки с 10 000 не оставалось 1700
Peyot    06.08.2018, 14:40
Оценка:  -5
Peyot
С учетом конвертов средняя зп давно уже перевалила за 10ку!
CпасительМаккейн    06.08.2018, 15:34
Оценка:  +1
CпасительМаккейн
У троллей минстеця разве что...Тебе виднее конечно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь