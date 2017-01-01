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Киев и Сумская область лидируют по количеству случаев живодерства

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За первое полугодие 2018 года в Украине возбуждено 154 уголовных производства по факту жестокого обращения с животными. Больше всего фактов живодерства установлено в Киеве и Сумской областях.
В Генпрокуратуре рассказали о статистике живодерства в разных областях Украины
В Генпрокуратуре рассказали о статистике живодерства в разных областях Украины
save-animals.info

Киев и Сумская область Украины лидируют по количеству установленных фактов жестокого обращения с животными. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает УНН со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

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Так, в Киеве в течение августа-июня 2018 зарегистрировано 15 уголовных производств по ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины, из них закрыто 2 производства. В то же время в Сумской области по аналогичным фактам было открыто 10 производств, а закрыты 2. 
Стоит отметить, что по 1 производству расследуется в Черновицкой, Черниговской, Тернопольской Житомирской, Луганской областях. 

В то же время в Хмельницкой области полицией не установлено ни одного случая живодерства. 
Как отмечается в документе, из общего количества зарегистрированных в Украине преступлений в отношении животных закрыто 57 производств. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина выбросил с 7 этажа щенка: живодеру грозит тюрьма.

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Теги: Киев, Сумская область, живодеры, жестокое обращение с животными, Генпрокуратура
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