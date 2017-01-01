Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом ограбили гражданина Нидерландов

Комментариев: 0
Голландец лишился телефона, попытавшись заснять на видео факт погрузки, вероятно, краденого сена в багажник автомобиля.
Злоумышленнику грозит четыре года тюрьмы
Злоумышленнику грозит четыре года тюрьмы
facebook.com/pol.kievregion

В Киевской области  произошло ограбление, жертвой которого стал гражданин Королевства Нидерланды. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщило Главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в Facebook

“27-летнего мужчину, который около года работает на аграрном предприятии, злоумышленник оставил без мобильного телефона. Происшествие случилось в селе Антонов Сквирского района”, - пишут правоохранители. 

Читай также: В центре Киева на газоне живет ограбленный иностранный преподаватель

В сообщении говорится, что иностранец, возвращаясь домой, увидел, как местный житель ночью загружает в автомобиль тюк с сеном. Решив, что сено краденое, голландец достал из кармана дорогой гаджет и снял все происходящее. Герой видеоролика выхватил мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Действия злоумышленника правоохранители квалифицировали как грабеж. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Лицо, которое подозревают в совершении преступления установлено. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне азербайджанец ограбил четырехлетнюю девочку.

Поделись:
Теги: Киевская область, иностранец, ограбление, мобильный телефон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь