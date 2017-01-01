Под Киевом ограбили гражданина Нидерландов

Голландец лишился телефона, попытавшись заснять на видео факт погрузки, вероятно, краденого сена в багажник автомобиля.

В Киевской области произошло ограбление, жертвой которого стал гражданин Королевства Нидерланды. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщило Главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в Facebook.

“27-летнего мужчину, который около года работает на аграрном предприятии, злоумышленник оставил без мобильного телефона. Происшествие случилось в селе Антонов Сквирского района”, - пишут правоохранители.

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В сообщении говорится, что иностранец, возвращаясь домой, увидел, как местный житель ночью загружает в автомобиль тюк с сеном. Решив, что сено краденое, голландец достал из кармана дорогой гаджет и снял все происходящее. Герой видеоролика выхватил мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Действия злоумышленника правоохранители квалифицировали как грабеж. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Лицо, которое подозревают в совершении преступления установлено. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне азербайджанец ограбил четырехлетнюю девочку.