Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве разоблачили интернет-порностудию

Комментариев: 1
Девушек подыскивали из круга знакомых и учили размещать порнографическое видео на специальных сайтах.
Девушек предварительно подыскивали из круга знакомых
Девушек предварительно подыскивали из круга знакомых
kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители выявили и ликвидировали виртуальную порностудию, где снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В порностудии
В порностудии "работали" шесть моделей
kyiv.npu.gov.ua

Отмечается, что правоохранители провели обыски по адресам расположения студии в Святошинском районе и месту жительства 47-летнего организатора в Киевской области и его сообщников - 28-летнего организатора и 21-летней модели, уроженцев Донецкой области.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности
Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности
kyiv.npu.gov.ua

“Мы установили, что в порностудии, организованной злоумышленниками, за денежное вознаграждение “работали“ шесть моделей. Девушек предварительно подыскивали из круга знакомых и учили размещать видео порнографического характера на специальных сайтах, которое в дальнейшем сбывали за соответствующую плату. Предварительно известно, что организатор ежемесячно получал от 3000 до 5000 долларов США“, - сообщили в полиции.

Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали.
Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали.
kyiv.npu.gov.ua

Читай также: В Киеве разоблачили виртуальную порностудию, в которой зарабатывали 5 долларов в минуту

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности - компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, специальные игрушки и эротическое белье. Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали.

Следователи начали уголовное производство по статье о распространении порнографических предметов. Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога.

 

Как сообщалось, ранее онлайн-порностудию разоблачили в Запорожье. Создала ее 32-летняя местная жительница.

Ранее в Днепре полиция обнаружила сеть онлайн-порностудий и задержала 22 моделей.

Поделись:
Теги: Киев, видео, фото, полиция, порностудия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Media-sapiens    06.08.2018, 16:07
Оценка:  0
Media-sapiens
разоблачители х...вы...
оставили бы ответственность за распространение записей, но разрешили бы уже законом девкам хоть в онлайн-чатах зарабатывать - меньше проституток было бы на окружной.
нет_ЕС_нет_РФ    06.08.2018, 15:25
Оценка:  +1
нет_ЕС_нет_РФ
И что здесь, собственно, преступного? Взрослые люди вправе сами решать, во время каких занятий снимать себя на видео, и как распоряжаться отснятым материалом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь