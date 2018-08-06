В Киеве разоблачили интернет-порностудию

Девушек подыскивали из круга знакомых и учили размещать порнографическое видео на специальных сайтах.

Правоохранители выявили и ликвидировали виртуальную порностудию, где снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции Киева.

В порностудии "работали" шесть моделей kyiv.npu.gov.ua

Отмечается, что правоохранители провели обыски по адресам расположения студии в Святошинском районе и месту жительства 47-летнего организатора в Киевской области и его сообщников - 28-летнего организатора и 21-летней модели, уроженцев Донецкой области.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности kyiv.npu.gov.ua

“Мы установили, что в порностудии, организованной злоумышленниками, за денежное вознаграждение “работали“ шесть моделей. Девушек предварительно подыскивали из круга знакомых и учили размещать видео порнографического характера на специальных сайтах, которое в дальнейшем сбывали за соответствующую плату. Предварительно известно, что организатор ежемесячно получал от 3000 до 5000 долларов США“, - сообщили в полиции.

Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали. kyiv.npu.gov.ua

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Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности - компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, специальные игрушки и эротическое белье. Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали.

Следователи начали уголовное производство по статье о распространении порнографических предметов. Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога.

Как сообщалось, ранее онлайн-порностудию разоблачили в Запорожье. Создала ее 32-летняя местная жительница.

Ранее в Днепре полиция обнаружила сеть онлайн-порностудий и задержала 22 моделей.