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В Хмельницком 3-летняя девочка выпала из окна

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Ребенку чудом удалось выжить - девочка в реанимации с многочисленными травмами.
Ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа
Ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа
hm.npu.gov.ua

В Хмельницком трехлетняя девочка чудом выжила, выпав из окна пятого этажа. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Хмельницкой области. 

Ведомство отмечает, что об инциденте 4 августа правоохранителям сообщили соседи, которые видели, как маленькая девочка выпала из окна. Полицейские выяснили, что ребенок находился дома с отцом. Играя, девочка оперлась на москитную сетку, в результате чего выпала с 5-го этажа.

Сейчас девочка находится в больнице с многочисленными травмами.

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Следователи по данному факту открыли производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области 13-летний мальчик выпал из окна школы.

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Теги: Хмельницкая область, Нацполиция, ребенок, выпал из окна
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