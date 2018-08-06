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Ющенко считает, что у украинцев очень много "совкового"

Комментариев: 10
Ющенко считает самой большой политической проблемой украинской нации слабое единство.
Ющенко считает, что у украинцев очень много "совкового"
УНИАН

Экс-президент Украины Виктор Ющенко высказал мнение о том, что в первую очередь нужно украинцам и отметил, что у украинцев еще очень много “совкового“.

Об этом он написал в Facebook.

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“Самой большой политической проблемой Украины, украинской нации является слабая наша идентичность, слабое единство (единство национальное)“, - написал Ющенко.

Экс-президент считает, что каждый кто родился в Украине должен себя называть украинцем, независимо от этнокорней.

“Когда мы возвращаемся к своей первоначальной теме, нация должна понять, что вопросы внутренней интеграции - это вопрос номер один для нас, которое может дать 45 миллионам синергию. А эта синергия, как правило, помогает преодолевать все препятствия. Цельность и единство формирует дух“, - утверждает Ющенко.

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“Я живу в нации, где мы еще советские, у нас еще очень много совкового. У нас - особенно мое поколение воспитывали на Котовском, воспитывали на Щорсе, который стрелял в спину украинскому государству, воспитывали на Чапаеве, воспитывали на тех героях, которые на самом деле для моей нации не являются героями. И поэтому у нас много разного. У нас разные память, у нас разные церкви, у нас разный язык. Безусловно, у нас разные герои, когда мы говорим о 45 миллионов. Но слово разное - это не означает, что это противоположное. Здесь есть большое поле для национального диалога и сближения... Нам нужен национальный диалог“, - резюмировал экс-президент.

Напомним, 2 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал государственную награду Герой Украины дискредитированной и устаревшей, предложив заменить ее на новую награду.

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Теги: Ющенко, нация, украинцы, СССР, совок
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Комментариев (10)
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GentleAngel    06.08.2018, 15:50
Оценка:  -1
GentleAngel
Лично для меня Бандера и ему подобные - обычный "гопник". Бандера или Махно - склоняюсь к Махно.
Peyot    06.08.2018, 15:55
Оценка:  0
Peyot
лично для тебя лилипутин президент так что свое мнение можеш максимум по поводу Власова с его армией высказать и о том что до 41 сралин с гитлером были союзникам и начали вторую мировую напав и разделив Польшу!!!
Vesna_Krasna4    06.08.2018, 15:49
Оценка:  -1
Vesna_Krasna4
Может это и хорошо что много "совкового", что не скурвился народ окончательно, но мы уже на пути. Эта морда уже забыла как банк Украина угробил, который все сельхозпредпрития обслуживал.
Peyot    06.08.2018, 15:57
Оценка:  +1
Peyot
то есть те кто поддерживают совок (который заморил голодом расстрелял и сослал на каторги и в гулали Украинцев на порядо кбольше чем гитлер) - это молодцы? да тех у кого совок в голове певых нужно гнать сраной метлой в рф!
Peyot    06.08.2018, 15:45
Оценка:  +1
Peyot
Ну есть такое у нас чт где два украинца там три гетьмана... Но как показал рейтинг фифа опущеный за пол дня до 1.1 с единством у нас все ОК))))))
Vesna_Krasna4    06.08.2018, 15:51
Оценка:  -1
Vesna_Krasna4
Да, это весомый аргумент , как гадить так мы в первых рядам. Равных нам в этом нет.
Peyot    06.08.2018, 15:54
Оценка:  +1
Peyot
ну то что вы руские первые гадельщики пов сему миру это может не расказываь и так знаем. даже точ то ты и твоя ботная армия диванных войск кремля бесконечно срет в коментах по методичками илипутина чем не пруф?
Vesna_Krasna4    06.08.2018, 15:56
Оценка:  -2
Vesna_Krasna4
Ну тебе поляку виднее что я русская)Пежо аргументов ноль, так что иди вышиванку наглаживай.
Peyot    06.08.2018, 15:59
Оценка:  +1
Peyot
Знаешь в чем прикол ни одному украинцу не обидно если его с поляком перепутают потому что мы с ними словяне ифактически братья. Но елси ты назовеш украинца руским тебе скорее все го плюнут в лицо а может и ударят. Потому что это оскрбление для любого украинца сравниеть его с угрофинской свинособаой!
Peyot    06.08.2018, 16:00
Оценка:  +1
Peyot
так что давай поди боярышника накати на балалайке поиграй на сралина помолись и скрепу протри!
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