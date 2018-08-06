Ющенко считает, что у украинцев очень много "совкового"

Ющенко считает самой большой политической проблемой украинской нации слабое единство.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко высказал мнение о том, что в первую очередь нужно украинцам и отметил, что у украинцев еще очень много “совкового“.

Об этом он написал в Facebook.

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“Самой большой политической проблемой Украины, украинской нации является слабая наша идентичность, слабое единство (единство национальное)“, - написал Ющенко.

Экс-президент считает, что каждый кто родился в Украине должен себя называть украинцем, независимо от этнокорней.

“Когда мы возвращаемся к своей первоначальной теме, нация должна понять, что вопросы внутренней интеграции - это вопрос номер один для нас, которое может дать 45 миллионам синергию. А эта синергия, как правило, помогает преодолевать все препятствия. Цельность и единство формирует дух“, - утверждает Ющенко.

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“Я живу в нации, где мы еще советские, у нас еще очень много совкового. У нас - особенно мое поколение воспитывали на Котовском, воспитывали на Щорсе, который стрелял в спину украинскому государству, воспитывали на Чапаеве, воспитывали на тех героях, которые на самом деле для моей нации не являются героями. И поэтому у нас много разного. У нас разные память, у нас разные церкви, у нас разный язык. Безусловно, у нас разные герои, когда мы говорим о 45 миллионов. Но слово разное - это не означает, что это противоположное. Здесь есть большое поле для национального диалога и сближения... Нам нужен национальный диалог“, - резюмировал экс-президент.

Напомним, 2 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал государственную награду Герой Украины дискредитированной и устаревшей, предложив заменить ее на новую награду.