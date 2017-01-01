В Днепропетровской области в баре избили ветерана АТО, инвалида

Полиция опрашивает свидетелей и ищет виновных в нападении на инвалида войны.

В поселке Карнауховка Днепропетровской области был избит инвалид войны 2 группы, ветеран АТО, Константин Коротюк. Избиение произошло в диско-баре “Скорпион“ около 02:00 ночи 5 августа, сообщает служба новостей ТСН со ссылкой на слова самого пострадавшего.

“Конфликт возник внезапно. Я увидел у бара девушек, которые вышли справлять нужду прямо у входа здания. Сделал им замечание, после чего они позвали своих, так сказать, друзей. Я был один, поэтому эти лица и набросились “, - рассказал Коротюк.

Пострадавший является инвалидом второй группы из-за проблем со зрением, которые он получил во время участия в боевых действиях в Амвросиевке в 2014 году - он очень плохо видит, один глаз почти слеп.

Сейчас пострадавший находится в Днепродзержинской городской больнице скорой помощи в стационарном отделении с повреждениями головы, лица и сотрясением мозга. В день преступления он подал заявление в полицию.

Кроме того, Коротюк утверждает, что к избиению мог быть причастен арендатор бара “Скорпион“, который к тому же якобы организовывает в заведении нелегальную продажу алкоголя в ночное время.

“В этом селе все знают, что этот бар“ гудит “до утра, а лицензий на продажу алкоголя там никаких никогда не было“, - отметил он.

В свою очередь, в областной полиции подтвердили, что Константин Коротюк обращался в правоохранительные органы с соответствующим заявлением 5 августа 2018 года.

Читай также: В Мелитополе участника АТО ударили ножом в живот

“В заявлении он написал, что его избил неизвестный человек по имени Виталий. Сейчас правовая квалификация инцидента не установлена, ее определят после выяснения степени телесных повреждений. Для этого пострадавшему дали направление на судмедэкспертизу“, - заявила пресс-офицер полиции Елена Тимченко.

Обстоятельства происшествия выясняет участковый офицер, который будет опрашивать свидетелей и устанавливать личность предполагаемого нападавшего.

В полиции также сообщили, что пострадавший был в заведении с братом. Последний подтвердил факт происшествия, однако утверждает, что в ту ночь его в баре не было.

“Брат живет в Каменском, а я в Киеве. О событии узнал от него и от матери по телефону“, - рассказал Михаил Коротюк.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили ветерана АТО и активиста Виталия Олешко “Сармата“. По словам очевидцев, мужчину убили выстрелом в спину из двуствольного ружья на глазах у жены и друзей.