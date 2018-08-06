В парке Одессы ночью украли 100 новых скамеек

Вечером скамейки завезли в Преображенский парк, а ночью почти все вырвали, пожаловался мэр Одессы.

В Преображенском парке Одессы неизвестные украли более 100 скамеек. Об этом сказал городской голова Геннадий Труханов в ходе аппаратного совещания, сообщает Думская в понедельник, 6 августа.

“Впервые за десятилетия мы начали наводить там порядок. Было установлено более 100 скамеек. Вечером завезли, а ночью все скамейки вырвали. Силище такая у наших ворюг - практически все их вырвали“, - заявил мэр.

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По его словам, такая же ситуация и по люкам. Так, за полгода только в Киевском районе украли 89 люков. В связи с этим, Труханов обратился к подчиненным разобраться с пунктами приема металлолома.

“Я думаю, когда эти пункты будут понимать, что ты принял украденный люк, то будут приняты соответствующие меры, и тогда некуда будет сдавать эти люки“, - отметил мэр Одессы.

Напомним, 4 августа в Одессе на Гагаринском плато неизвестные лица вырубили десятки деревьев, среди которых были дубы, ели и акации.

Ранее сообщалось, что под Одессой в селе Большая Фонтанка установили детскую площадку возле местного кладбища.