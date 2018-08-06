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В парке Одессы ночью украли 100 новых скамеек

Комментариев: 5
Вечером скамейки завезли в Преображенский парк, а ночью почти все вырвали, пожаловался мэр Одессы.
Преображенский парк остался без скамеек
Преображенский парк остался без скамеек
odessa.travel

В Преображенском парке Одессы неизвестные украли более 100 скамеек. Об этом сказал городской голова Геннадий Труханов в ходе аппаратного совещания, сообщает Думская в понедельник, 6 августа.

“Впервые за десятилетия мы начали наводить там порядок. Было установлено более 100 скамеек. Вечером завезли, а ночью все скамейки вырвали. Силище такая у наших ворюг - практически все их вырвали“, - заявил мэр.

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По его словам, такая же ситуация и по люкам. Так, за полгода только в Киевском районе украли 89 люков. В связи с этим, Труханов обратился к подчиненным разобраться с пунктами приема металлолома.

“Я думаю, когда эти пункты будут понимать, что ты принял украденный люк, то будут приняты соответствующие меры, и тогда некуда будет сдавать эти люки“, - отметил мэр Одессы.

Напомним, 4 августа в Одессе на Гагаринском плато неизвестные лица вырубили десятки деревьев, среди которых были дубы, ели и акации.

Ранее сообщалось, что под Одессой в селе Большая Фонтанка установили детскую площадку возле местного кладбища.

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Теги: воры, Одесса, кража, парк, мэр, скамейки, Труханов
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Комментариев (6)
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ShakhterDonetsk    06.08.2018, 17:36
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Три бутылки вина выбросила в пропасть..... Где то это уже было.
Anvla    06.08.2018, 17:32
Оценка:  +1
Anvla
Схемы работают, Бендер отдыхает.
Скамейки ночью украли, 100 штук, наверное пустой гумконвой завернул не туда и загрузился скамейками.
Dnepr_Dnepr    06.08.2018, 17:05
Оценка:  -1
Dnepr_Dnepr
блин, у меня тут заготовлен комментарий про быдло, орду и московию, но вот уже которую новость я не могу его применить)))) БМ ну что за новости, ты за кого вообще?
Peyot    06.08.2018, 16:29
Оценка:  +3
Peyot
Стандартный развод из операции Ы... привезли вечером 5 лавочек что бы народ увидел что реально что то привезли а той же ночью сами сощдали видимость вырывания и вывезения лавочек... из бюджета списали бабло за 100изделий перед журнашлюхами посетовали поехали тратить украденое. Труханов-руский мир!
SANDMAN    06.08.2018, 16:14
Оценка:  +5
SANDMAN
Скорей всего никто те скамейки и не завозил , у трухана свои "схемы"
ShakhterDonetsk    06.08.2018, 17:38
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
В парке Шевченко скамеечки поставили, и никто их не тырит. Странно да На тропе здоровья скамейки отремонтировали и то же никто их не крадет.
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