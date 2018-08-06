В Одессе сгорело сразу 7 магазинов

На ликвидацию пожара у сотрудников ГСЧС ушло менее получаса, однако огонь все равно успел уничтожить семь торговых точек.

Масштабный пожар на ул. Люсдорфская дорога в Одессе уничтожил сразу семь магазинов. Об этом в понедельник, 6 августа сообщает Эспрессо со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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По данным спасателей, пламя вспыхнуло в ночь на 6 августа, информация о возгорании поступила в 23:37. За 8 минут на место событий прибыли спасатели, которые установили, что горит цветочный магазин и рядом расположенные торговые павильоны.

В 23:53 пожар локализовали, а в 23:56 - ликвидировали. Однако огонь успел уничтожить 7 магазинов на общей площади 150 м кв. Причина пожара и убытки устанавливаются.

Напомним, в этот же день во Львовской области во время пожара обрушились церковные купола.