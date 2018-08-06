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В Луганской области "народный милиционер ЛНР" получил 6 лет тюрьмы

Комментариев: 2
Осужденный обстреливал позиции военных а также участвовал в недопущении доступа наблюдателей миссии ОБСЕ к местам пребывания военной техники.
"Народный милиционер" получил шесть лет за решеткой
"Народный милиционер" получил шесть лет за решеткой
http://sprotyv.info

В Луганской области участник так называемой народной милиции ЛНР получил шесть лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины, передает Эспрессо.

Правоохранители установили, что луганчанин участвовал в преступной деятельности вооруженного формирования на должности стрелка 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции “ЛНР“.

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В течение 2017 года мужчина осуществлял охрану военной техники “народной милиции “ЛНР“, которая с применением тяжелого вооружения с 2014 года до сегодня обстреливает позиции военных, гражданские объекты и население на территории Луганщины. Кроме того, осужденный дежурил на одном из блокпостов Краснодонского района для не допущения доступа наблюдателей миссии ОБСЕ к местам пребывания военной техники.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

Напомним, 4 августа сообщалось, что Нацгвардия задержала семь человек за сотрудничество с сепараистами. 

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Теги: Луганская область, ЛНР, милиционер, сепаратисты, суд, тюрьма
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Комментариев (2)
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ShakhterDonetsk    06.08.2018, 17:41
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Очень мало дали. Все рассейские террористы должны получать стандартный срок - 25 лет тюрьмы строгого режима.
Peyot    06.08.2018, 16:11
Оценка:  +6
Peyot
чет как то мало мы за тероризм даем... во всем мире не меньше 15 получил бы а мы с такими сроками их вобще не пугаем!
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