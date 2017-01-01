Число отравившихся шаурмой в Киеве продолжает расти

Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования. Его деятельность приостановлена.

Данные о пострадавших от некачественной шаурмы предоставила Госпотребслужба depositphotos.com

В Киеве выросло количество людей, отравившихся шаурмой. Теперь количество пострадавших от некачественной уличной кухни выросло до 93 человек. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает Госпродпотребслужба.

Ранее сообщалось об 83 отравившихся шаурмой в Киеве.

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Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, Речной Порт на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.

“Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена“, - говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что за шесть месяцев 2018 года отравились более 47 тысяч украинцев.