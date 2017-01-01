Суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк

Защита Никонова может обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Николая Новикова взяли под стражу до 1 октября facebook.com/MasiNayyem

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на убийство управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Об этом в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

“Херсонский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в покушении на убийство управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк - содержание под стражей. Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по п. 4. ч. 2 ст. 115, осуществляет прокуратура Херсонской области“, - написал он.

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Суд отметил, что показания его сестры Ирины о том, что они вместе отдыхали на море в день нападения, не может служить доказательством невиновности из-за их родственных связей, передает Украинская правда.

Слова Ирины Кодаковой следует проверить в рамках досудебного расследования, сказал судья. Поэтому ходатайство прокуратуры о заключении Новикова под стражу на 60 суток суд, учитывая риски, удовлетворил.

Залог Новикову не установили. Решение защита может обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил сотрудницу городского совета и активистку Екатерину Гандзюк жидкостью, которая оказалась концентрированной серной кислотой.

Сообщалось, что Гандзюк получила около 40% ожогов. Позднее ей была предоставлена государственная охрана.

После, 3 августа, полиция сообщила о задержании подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк.