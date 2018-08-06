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Смертность в Украине снизилась - Гройсман

Комментариев: 9
Сейчас перечень программы Доступные лекарства включает 261 препарат, 57 из них – полностью бесплатные.
Гройсман похвастал результатами программы Доступные лекарства
Гройсман похвастал результатами программы Доступные лекарства
24smi.org
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине снизился уровень смертности. По мнению Гройсмана, это случилось благодаря реализации программы Доступные лекарств. Об этом глава правительства написал в своем Facebook в понедельник, 6 августа.

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“Инициатива Доступные лекарства в очередной раз доказывает правильность принятого решения - адресно помогать пациентам с сердечными заболеваниями, астмой и диабетом. Снижение количества вызовов на неотложные состояния, уменьшение смертности из-за несвоевременного применения препарата – все это результат нашей заботы о людях, которые требуют усиленного внимания”, - отметил премьер.

По словам Гройсмана, перечень Доступных лекарств постоянно увеличивается. Сейчас в нем 261 препарат, 57 из них – полностью бесплатные.

Программа Доступные лекарства начала действовать в Украине в апреле 2017 года. В прошлом году из бюджета на ее реализацию выделили 700 млн гривен, а в 2018 – предусмотрен 1 млрд гривен.

Чтобы получить препараты по этой программе, нужно получить у врача рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить лекарства бесплатно или с существенной скидкой.

Напомним, 24 июля сообщалось о расширении списка программы Доступные лекарства.

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Теги: Лекарственные препараты, лекарства, смертность, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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MNI1957    06.08.2018, 17:37
Оценка:  +2
MNI1957
брэхня,ж-ды ещё живы
Боцман_Кобза    06.08.2018, 17:24
Оценка:  +2
Боцман_Кобза
"... предвидя борьбу за место на кладбище, будем жить и жить вечно ..." М.Жванецкий.
gtrrewy    06.08.2018, 17:23
Оценка:  +1
gtrrewy
Ну всё, успехи попёрли отовсюду.
Боцман_Кобза    06.08.2018, 17:32
Оценка:  +2
Боцман_Кобза
Ну так сам себя не похвалишь .....
ShakhterDonetsk    06.08.2018, 17:34
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
Сдвиги к лучшему есть. Экономика Украины реально растет, а вместе с ней растут и доходы населения. Процесс медленный но не заметить его невозможно . Если бы не рассейская агрессия , темпы в экономике были бы еще выше.
Sanek7    06.08.2018, 17:11
Оценка:  +3
Sanek7
Так это понятно,население то уменшилось благодаря им.
ultradetka    06.08.2018, 16:59
Оценка:  +3
ultradetka
Ага,эти двуличные ....только и щебечут о покращеннях.Наверное точно стало жить лучше...больше никто не возмущается.
ShakhterDonetsk    06.08.2018, 17:35
Оценка:  -1
ShakhterDonetsk
А чему возмущаться ? Жизнь прекрасна.
Потому_что    06.08.2018, 17:49
Оценка:  0
Потому_что
Переставайте употреблять ...
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