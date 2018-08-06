Смертность в Украине снизилась - Гройсман
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“Инициатива Доступные лекарства в очередной раз доказывает правильность принятого решения - адресно помогать пациентам с сердечными заболеваниями, астмой и диабетом. Снижение количества вызовов на неотложные состояния, уменьшение смертности из-за несвоевременного применения препарата – все это результат нашей заботы о людях, которые требуют усиленного внимания”, - отметил премьер.
По словам Гройсмана, перечень Доступных лекарств постоянно увеличивается. Сейчас в нем 261 препарат, 57 из них – полностью бесплатные.
Программа Доступные лекарства начала действовать в Украине в апреле 2017 года. В прошлом году из бюджета на ее реализацию выделили 700 млн гривен, а в 2018 – предусмотрен 1 млрд гривен.
Чтобы получить препараты по этой программе, нужно получить у врача рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить лекарства бесплатно или с существенной скидкой.
Напомним, 24 июля сообщалось о расширении списка программы Доступные лекарства.