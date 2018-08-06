Смертность в Украине снизилась - Гройсман

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“Инициатива Доступные лекарства в очередной раз доказывает правильность принятого решения - адресно помогать пациентам с сердечными заболеваниями, астмой и диабетом. Снижение количества вызовов на неотложные состояния, уменьшение смертности из-за несвоевременного применения препарата – все это результат нашей заботы о людях, которые требуют усиленного внимания”, - отметил премьер.

По словам Гройсмана, перечень Доступных лекарств постоянно увеличивается. Сейчас в нем 261 препарат, 57 из них – полностью бесплатные.