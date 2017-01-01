В Харькове уголовник зарубил мужчину и бросился с топором на женщину

В ходе распития спиртных напитков,убийца стал домогаться к сожительнице своего друга, а когда получил отказ, то рассвирепел и совершил преступление.

В Харькове ранее судимый мужчина зарубил топором своего знакомого и нанес тяжкие телесные повреждения его сожительнице. Злоумышленник задержан и в данный момент находится под стражей. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Рассвирепев, рецидивист совершил уголовное преступление hk.npu.gov.ua

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5 августа в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов района обнаружено тело мужчины. На место происшествия выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции.

Инцидент произошел во время распития спиртных напитков hk.npu.gov.ua

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции совместно с инспекторами патрульной полиции задержали 44-летнего ранее судимого мужчину.

44-летний подозреваемый ранее был судим hk.npu.gov.ua

Как установили полицейские, к подозреваемому в гости пришел знакомый со своей сожительницей. Компания распивала алкогольные напитки, после чего хозяин начал домогаться подруги товарища.

Рецидивист зарубил топором мужчину и нанес тяжкие телесные повреждения его спутнице hk.npu.gov.ua

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Женщина стала сопротивляться злоумышленнику, в результате чего тот схватил топор и нанес ей несколько ударов по голове и ногах, от которых она потеряла сознание. В конфликт вмешался сожитель потерпевшей, между мужчинами началась драка. Злоумышленник нанес противнику около 15 ударов топором по голове, от которых тот скончался. После совершенного подозреваемый покинул дом.

По данному факту возбуждены уголовные производства по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.п.10,13 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство), ч.1 ст.153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия ) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциями статей предусматривает пожизненное лишение свободы. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Следствие продолжается.

Напомним, 12 июня на Закарпатье женщина из ревности зарубила мужчину топором прямо на улице.