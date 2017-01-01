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В Хмельницкой области грузовик с зерном упал с моста

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Водитель пытался выровнять загруженный автомобиль, но ему это не удалось. Грузовик с прицепом пробил защитное ограждение на мосту и съехал в реку.
Полиция выясняет, не был ли автомобиль перегружен
Полиция выясняет, не был ли автомобиль перегружен
hm.npu.gov.ua

Грузовик с зерном съехал с моста в реку в Хмельницкой области. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник 6 августа.

“Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 5 августа, около часа дня. По предварительным данным, у автомобиля МАЗ 551608-236 на подъезде к мосту через реку Случь выстрелило переднее правое колесо“, - говорится в сообщении.

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Водитель пытался выровнять загруженный зерном автомобиль, но ему это не удалось. Грузовик с прицепом пробил защитное ограждение на мосту и съехал с моста в реку.

В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен травматологическое отделение Староконстантиновскую центральную.

По данному факту возбудили уголовное дело статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Полиция выясняет, что могло привести к повреждению колеса и не был ли автомобиль перегружен.

Напомним, в июле в Днепропетровской области возле села Новая Русь рухнул мост под нагруженным грузовиком-зерновозом.

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Теги: ДТП, авария, полиция, грузовик, зерно
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