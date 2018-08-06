В Киеве напали на дом телеведущей

Это уже второе нападение на жилье журналистки. Как и в прошлый раз, правоохранители не смогли задержать нападавших, однако, одного из них удалось опознать.

В Киеве неизвестные напали на дом журналистки и ведущей Надзвичайних Новин Виктории Сеник. Об этом сообщил журналист Константин Стогний на своей странице в Facebook.

“Люди в камуфляжной форме, перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это вспугнуло нападавших. Прибывший наряд не смог задержать скрывшихся на автомобиле злоумышленников. Одного из нападавших, якобы, опознали. По предварительным данным - находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки. Уточняем. Точную информацию с дадим позже“, - написал он.

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Журналист также рассказал, что Виктория переехала к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро Политех неизвестные вломились через окно. Тогда сработала сигнализация. Однако, прибывший наряд никого не смог задержать.

“Ценности не пропали за исключением маленькой иконки на цепочке. Видимо, идет охота за информацией. Или запугивание...“, - написал Стогний.

Напомним, 2 августа в Одессе грузовик ГАЗ намеренно протаранил автомобиль Toyota, в котором находились лидеры одесской организации Народный Рух Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма.

Позднее, активист Григорий Козьма рассказал детали тарана его авто грузовиком ГАЗ.