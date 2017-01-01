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Пограничники обнаружили радиоактивные акваланги

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Гражданин Молдовы заявил, что он даже не подозревал об опасности аквалагов,которые он перевозил во внедорожнике Toyota.
Изъятые акваланги
Изъятые акваланги
Госпогранслужба Украины

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили в автомобиле гражданина Молдовы акваланги, радиационный фон которых превышал допустимые нормы в 25 раз. Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 6 августа.

"68-летний ценитель подводных погружений возвращался домой, в Молдову, через пункт пропуска Граденицы, находящемся в Беляевском районе Одесской области. Во время заезда на территорию пункта пропуска на авто мужчины Toyota молдавской регистрации сработала стационарная система радиационного контроля Янтарь. Пограничники зафиксировали превышение радиационного фона в 25 раз", – говорится в сообщении.

Во время более подробного осмотра автомобиля с помощью универсального радиометра-спектрометра оказалось, что такой повышенный радиационный фон излучают акваланги, которые мужчина перевозил в багажном отделении. По его словам, он даже и не подозревал об опасности аппаратов.

"Пограничники взяли под контроль транспортное средство и отвели его на безопасное расстояние от путешествующих и служебных помещений. По данному факту поставлены в известность представители Нацполиции, ГСЧС и органы местного самоуправления", – добавили в Госпогранслужбе.

Cмотрите фотогалерею: Пограничники обнаружили радиоактивные акваланги

Ранее сотрудники СБУ обнаружили и предотвратили продажу в Украине радиоактивного вещества радий-226. Силовики обнаружили специально оборудованный на частном подворье тайник на глубине более двух метров.

Напомним, в Мариуполе на пляже поселка Песчаный появился радиоактивный песок черного цвета.

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Теги: видео, радиация, фото, Молдова, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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