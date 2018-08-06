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В Украине из-за смерти пациента запретили анестетик

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Запрет действует до отдельного решения, которое будет приниматься после результатов лабораторного анализа.
В Украине временно запретили еще один медпрепарат
В Украине временно запретили еще один медпрепарат
elegraf.com.ua

Реализация и использование лекарственного средства Артифрин-Здоровье Форте в Украине временно запрещена. Об этом сообщает пресс-служба  Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

 "Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства Артифрин-Здоровье Форте, раствор для инъекций... производства Общества с ограниченной ответственностью Фармацевтическая компания Здоровье, Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которое будет приниматься с учетом результатов лабораторного анализа", - говорится в документе за подписью председателя Гослекслужбы Натальи Гудзь.

Отмечается, что решение о запрете принято на основании сообщения о летальном случае при применении этого препарата.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют продажу и применение этого препарата, согласно распоряжению, должны принять меры для изъятия его из оборота.

Ранее из-за фальсификации запретили препарат Этанол 70.

Кроме того,  Гослекслужба временно запретила препарат Цефтриаксон производства Лекхим-Харьков из-за информации о летальном случае после применения.

 

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Теги: Лекарственные препараты, лекарство, лекарства, запрет, препарат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ultradetka    06.08.2018, 19:11
Оценка:  0
ultradetka
Притрускт,в Европе все по рецепту врача.И тогда крайнего искатьне придется.А у нас реклама и самолечение.
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