В Украине из-за смерти пациента запретили анестетик

Запрет действует до отдельного решения, которое будет приниматься после результатов лабораторного анализа.

В Украине временно запретили еще один медпрепарат elegraf.com.ua

Реализация и использование лекарственного средства Артифрин-Здоровье Форте в Украине временно запрещена. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства Артифрин-Здоровье Форте, раствор для инъекций... производства Общества с ограниченной ответственностью Фармацевтическая компания Здоровье, Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которое будет приниматься с учетом результатов лабораторного анализа", - говорится в документе за подписью председателя Гослекслужбы Натальи Гудзь.

Отмечается, что решение о запрете принято на основании сообщения о летальном случае при применении этого препарата.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют продажу и применение этого препарата, согласно распоряжению, должны принять меры для изъятия его из оборота.

Ранее из-за фальсификации запретили препарат Этанол 70.

Кроме того, Гослекслужба временно запретила препарат Цефтриаксон производства Лекхим-Харьков из-за информации о летальном случае после применения.

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