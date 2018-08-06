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В Запорожье 17-летняя девушка протаранила авто полиции и сбила пешеходов

Комментариев: 6
Пьяный владелец машины передал управление автомобилем знакомой, которая не имела прав. Та, совершив два столкновения, пыталась уйти от преследования.

В Запорожье 17-летняя девушка на чужом авто врезалась в автомобиль полиции, затем, покинув место ДТП, сбила двоих пешеходов, которые попали в больницу с тяжелыми травмами. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на перекрестке улиц Молодежной и Республиканской.

Автомобиль Daewoo Racer протаранил автомобиль патрульной полиции, после чего, уходя от преследования, сбил двух мужчин-пешеходов.

Движение Daewoo Racer было заблокировано другим полицейским автомобилем. Во время задержания водителя выяснилось, что за рулем находилась несовершеннолетняя девушка, не имеющая прав. Также в салоне автомобиля на пассажирском месте находился нетрезвый владелец машины.

Инспекторы установили, что 27-летний владелец автомобиля в течение года шесть раз привлекался к административной ответственности, в частности в июле 2018 патрульными на него было составлено два протокола за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Двое пострадавших мужчин-пешеходов были госпитализированы в городскую больницу с многочисленными переломами.

По факту ДТП открыто уголовное производство, ведется следствие.

Напомним, в конце июля в Запорожье женщина-водитель допустила столкновение с другим автомобилем, который двигался во встречном направлении. Два человека погибли, еще пять были травмированы.

Как сообщалось, под Николаевом пьяный таксист совершил смертельное ДТП, выехав на встречную полосу.

 

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Теги: ДТП, видео, полиция, несовершеннолетние, пострадавшие, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ultradetka    06.08.2018, 19:16
Оценка:  0
ultradetka
У нас будут убиват на дорогах...это норма....законы есть,а вот Криминалтный процессуальный кодекс такой,что потерпевшие Лохиии!!!Закон на стороне виновных.
Глод    06.08.2018, 19:14
Оценка:  0
Глод
Дал порулить дуре малолетней.
ultradetka    06.08.2018, 19:14
Оценка:  0
ultradetka
Прекрасно,в Украине,за это ничего не будет.Примерно из-за таких д...ов еще пьяных мой папа на небесах.Судились?Дааа?Денег брали?Нееет.Посадили???Неееет!!!А мы до сих пор отдает долги за адвоката...суды по 5 лет....и лечим нервы...и соп.заболевания на этой почве,после этого
ultradetka    06.08.2018, 19:17
Оценка:  0
ultradetka
Присудили???Даааа.три копейки,и виновный их,по закону,будет сто лет вылачивать по 100 грн.с офиц.зп.
ultradetka    06.08.2018, 19:18
Оценка:  0
ultradetka
Это такие расценки за смерть..в резонансных дтп.
Глод    06.08.2018, 19:19
Оценка:  0
Глод
У меня дядя так погиб. Переходил по пешеходному переходу (без светофора) оживленный проспект. Виновных даже не нашли.
Колишній-східняк    06.08.2018, 19:13
Оценка:  0
Колишній-східняк
Два дебила - это сила.
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