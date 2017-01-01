Полицейские нашли 40 гранат в грузовом поезде

По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.

Сотрудники полиции в Бильмакском районе Запорожской области изъяли партию боеприпасов, которая перевозилась в грузовом вагоне. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 6 августа.

"Работники Бильмакского отделения полиции совместно с работниками станции Камыш-Заря в грузовом вагоне поезда, который перевозит глину фарфоровую, обнаружили боеприпасы… Полицейские изъяли 27 корпусов гранат Ф-1, 44 запала УЗРГМ, 13 корпусов гранат РГД-5, 1080 патронов калибра 5,45 мм, две дымовые шашки РГД-2Б", – говорится в сообщении.

Все изъятое отправили на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины).

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Напомним, на прошлой неделе у жителя города Пятихатки Днепропетровской области правоохранители обнаружили 63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг. Мужчина рассказал, что взрывчатку привез из зоны проведения ООС, где проходил службу, и хранил для глушения рыбы.

Ранее под Сумами у мужчины изъяли восемь гранат и патроны.

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