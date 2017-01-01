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В Крыму под муралом с Путиным появились изображения Сенцова и Кольченко

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В столице автономной республики неизвестные нарисовали портреты известных крымчан, находящихся в заключении в РФ.
Неизвестные нарисовали Сенцова и Кольченко
Неизвестные нарисовали Сенцова и Кольченко
facebook.com/SaveSentsov

В Симферополе под граффити с изображением Владимира Путина местные художники нарисовали украинских заключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Фото опубликовали на странице группы "Save Oleg Sentsov" в Facebook.

"Сегодня в Крыму появилось дополнительное завершающее общую мысль российского государства граффити. Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть его сторонники", – говорится в сообщении.

Рядом с изображением находится надпись "Молчи, а то получишь наказание!".

Напомним, ранее портрет Сенцова вывесили на мэрии Парижа.

Как соообщалось, мать украинца Александра Кольченко смогла увидеть сына впервые за девять месяцев.

 

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Теги: Крым, Симферополь, портрет, Сенцов, Кольченко, мурал
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Источник: korrespondent.net

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