В Никополе мужчина держал в гаражах крупный арсенал оружия

Винтовку, полтора десятка гранат, более 600 патронов, электродетонаторы и составные части к разному оружию нашли полицейские во время обыска.

На территории одного из гаражных кооперативов в Никополе Днепропетровской области полицейские выявили крупный арсенал оружия, деталей к нему и боеприпасов. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что оружие находилось в двух гаражах, арендованных 32-летним местным жителем.

"В ходе обыска в помещении двух гаражей, которые арендует мужчина 1986 года рождения, ранее судимый, без постоянного места работы правоохранители обнаружили и изъяли: охотничье ружье иностранного производства, спецсредство иностранного производства, предназначенное для стрельбы резиновыми пулями, пистолет, 15 гранат к подствольному гранатомету ВОГ-25, 2 корпуса гранат РКГ-3ем, 10 электродетонаторов, составные части к разному оружию и 605 патронов различного калибра", - сообщает в понедельник коммуникации.

Все изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращение с оружием.

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Ранее в доме жителя Днепропетровской области нашли склад взрывчатки. Демобилизованный боец ООС заявил, что взрывчатку привез с Донбасса.

Напомним, через границу с Польшей в Украину пытались ввезти винтовки и 100 тысяч пуль.

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