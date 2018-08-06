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В Киеве и Житомире напали на журналистов

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Националисты возле здания суда Житомира плеснули в лицо зеленкой Муравицкому, а в Киеве случился уличный конфликт Коцабы с неизвестным.
Журналиста Муравицкого облили зеленкой
Журналиста Муравицкого облили зеленкой
facebook.com/people/Руслан-Берещенко

В Житомире напали на журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняли в подрыве информационной безопасности Украины Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает местный сайт Патриот.

Как сообщает издание, среди нападавших замечены активисты из С14, Автомайдана, а также "депутат от БПП и подручный Розенблата". Муравицкого ударили в спину и плеснули зеленкой в глаза, когда тот выходил после судебного заседания из дома правосудия на площади Соборной.

Журналиста облили люди, которые присутствовали в суде при рассмотрении дела. Результатом заседания стало сохранение меры пресечения для блогера в виде домашнего ареста и переноса следующего заседания на 11:30 28 сентября 2018 года. Тогда будут рассматривать доказательства, которые требуют воспроизведения.

Отмечается, что журналист подал соответствующее обращение в полицию. Возможно журналисту понадобится медицинская помощь. Повреждения глаз удалось избежать, поскольку Муравицкий был в очках.

Бюро судебно-медицинской экспертизы отказало в проведении освидетельствования Муравицкого в связи с "окончанием рабочего дня".

Об инциденте уже уведомлены мониторинговые миссии ООН и ОБСЕ, а также Европарламент и целый ряд международных правозащитных организаций.

Также о нападении сегодня рассказал журналист Руслана Коцабу. 

"В субботу я возвращался после записи программы домой, где-то в 23.30 на углу Гончара-Ярвал (там находится французская булочная) ко мне подошел какой-то человек и пристал с вопросами. Спрашивал: "Почему в Крым ездил?", "Почему к России нормально относишься?" и т.д. Он толкнул меня в плечо, я в ответ толкнул его. Он поднялся и побежал куда-то. На этом инцидент закончился", - рассказал Коцаба изданию Страна.

Коцаба таке отметил, что решил не подавать заявление о нападении в полицию, потому что счел это бессмысленным.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве неизвестные напали на дом журналистки и ведущей Надзвичайних Новин Виктории Сеник.

Напомним, в Украине каждые четыре дня бьют журналистов. В июле было зафиксировано восемь таких случаев.

 

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Теги: Киев, Житомир, журналист, Журналисты, нападение, Руслан Коцаба, Василий Муравицкий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Андрей    06.08.2018, 20:14
Оценка:  0
Андрей
Так ведь это не журналисты а злобные фейкометы.
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