В Киеве и Житомире напали на журналистов

Националисты возле здания суда Житомира плеснули в лицо зеленкой Муравицкому, а в Киеве случился уличный конфликт Коцабы с неизвестным.

В Житомире напали на журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняли в подрыве информационной безопасности Украины Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает местный сайт Патриот.

Как сообщает издание, среди нападавших замечены активисты из С14, Автомайдана, а также "депутат от БПП и подручный Розенблата". Муравицкого ударили в спину и плеснули зеленкой в глаза, когда тот выходил после судебного заседания из дома правосудия на площади Соборной.

Журналиста облили люди, которые присутствовали в суде при рассмотрении дела. Результатом заседания стало сохранение меры пресечения для блогера в виде домашнего ареста и переноса следующего заседания на 11:30 28 сентября 2018 года. Тогда будут рассматривать доказательства, которые требуют воспроизведения.

Отмечается, что журналист подал соответствующее обращение в полицию. Возможно журналисту понадобится медицинская помощь. Повреждения глаз удалось избежать, поскольку Муравицкий был в очках.

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Бюро судебно-медицинской экспертизы отказало в проведении освидетельствования Муравицкого в связи с "окончанием рабочего дня".

Об инциденте уже уведомлены мониторинговые миссии ООН и ОБСЕ, а также Европарламент и целый ряд международных правозащитных организаций.

Также о нападении сегодня рассказал журналист Руслана Коцабу.

"В субботу я возвращался после записи программы домой, где-то в 23.30 на углу Гончара-Ярвал (там находится французская булочная) ко мне подошел какой-то человек и пристал с вопросами. Спрашивал: "Почему в Крым ездил?", "Почему к России нормально относишься?" и т.д. Он толкнул меня в плечо, я в ответ толкнул его. Он поднялся и побежал куда-то. На этом инцидент закончился", - рассказал Коцаба изданию Страна.

Коцаба таке отметил, что решил не подавать заявление о нападении в полицию, потому что счел это бессмысленным.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве неизвестные напали на дом журналистки и ведущей Надзвичайних Новин Виктории Сеник.

Напомним, в Украине каждые четыре дня бьют журналистов. В июле было зафиксировано восемь таких случаев.

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