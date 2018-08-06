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Холодницкий получил почти полмиллиона отпускных - ЦПК

Комментариев: 1
Руководитель антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск после того, как отделался выговором квалификационной комиссии.
Холодницкий получил на отпуск более 16 тысяч долларов
Холодницкий получил на отпуск более 16 тысяч долларов
Назар Холодницкий / Facebook

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий получил 456 тысяч 780 гривен отпускных. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

Отметим, Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца после того, как квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила главе САП выговор. 

При этом генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник требовали уволить руководителя САП.

Тихой САПой. Спасение рядового Холодницкого

 

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Теги: отпуск, декларация, Холодницкий, САП
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    06.08.2018, 20:26
Оценка:  0
Глод
Если взятки берут из-за того что маленькая зарплата, то это правильно. Он должен много получать, чтобы у него не возникало желания брать взятки
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