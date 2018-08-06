Холодницкий получил почти полмиллиона отпускных - ЦПК

Руководитель антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск после того, как отделался выговором квалификационной комиссии.

Холодницкий получил на отпуск более 16 тысяч долларов Назар Холодницкий / Facebook

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий получил 456 тысяч 780 гривен отпускных. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

Отметим, Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца после того, как квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила главе САП выговор.

При этом генпрокурор Юрий Луценко и глава НАБУ Артем Сытник требовали уволить руководителя САП.

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