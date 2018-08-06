На шахте в ДНР рухнула кровля

Четверо шахтеров остались под землей, еще 12 смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

Под завалом остались четыре человека АР

В подземной выработке на шахте предприятия Торезантрацит в ДНР обрушилась кровля. Ведется поиск четырех горняков. Об этом сообщили сообщили в понедельник, 6 августа, в так называемом "МЧС ДНР".

"В 14.00 произошло обрушение кровли в лаве на угольном предприятии Шахтоуправление Волынское госпредприятия Торезантрацит. На момент обрушения в лаве находилось 16 человек, 12 из них самостоятельно вышли на поверхность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент ведутся работы по поиску четырех горняков, которые "остались застигнутыми на аварийном участке".

Напомним, в июле на шахте в Грузии погибли четыре горняка.

А в Луганской области из шахты Тошковская освободили 90 шахтеров. Они оказались заблокированными под землей из-за аварийного обесточивания шахты.

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