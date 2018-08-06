Костенко приехал в Киев

Отбывший срок в России украинец отказался отвечать на вопрос об уголовном деле, открытом против него в Украине.

Вечером в понедельник, 6 августа, в Киев прибыл Александр Костенко, который отбыл срок в российской тюрьме. У дома, где ему выделили временную квартиру, Костенко встретили мать, омбудсмен Людмила Денисова и журналисты.

Денисова в ходе общения со СМИ сообщила, что руку Костенко сломали еще во время задержания в Крыму в 2015 году. По ее словам, Александру была сделана операция, но не совсем удачно.

Сам Костенко сказал журналистам, что чувствует себя "не очень" – болит рука.

Также он поблагодарил украинскую власть, в особенности МИД, за свое "освобождение".

На вопросы о возможном наличии у него российского паспорта и возможно открытом против него в Украине уголовном производстве, Костенко отвечать отказался, сославшись на то, что необходимо сначала "поговорить со спецслужбами". После этих вопросов его увела Денисова.

Ранее журналист Анатолий Шарий напомнил, что Костенко был задержан в Киеве 22 мая 2014 Службой безопасности Украины вместе со своим подельником Станиславом Красновым как участник террористической группы, готовившей диверсии в столице. Но после того, как Костенко был объявлен в Украине героем Майдана, СБУ удалила со своего сайта сообщение о его задержании.

В МИД заявили, что не знают, находится ли Костенко в розыске, и заверили, что у него украинское гражданство.

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