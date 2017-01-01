На Донбасс массово стягивают танки и артиллерию - ОБСЕ

Количество военной техники на территории ДНР и ЛНР выросло почти в девять раз, что привело к резкому росту количества нарушений режима тишины.

В июле специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зарегистрировала на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей резкое увеличение количества тяжелого вооружения и военной техники. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на своей странице в Facebook.

По сравнению с предыдущим месяцем, в июле СММ ОБСЕ зарегистрировала беспрецедентный - более чем 200 единиц, или в 8,5 раз - рост количества тяжелого вооружения и военной техники, обнаруженных на территории ЛНР и ДНР.

В частности, зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ, средства противовоздушной обороны и тому подобное.

Сообщается, что также 2 августа в подконтрольных сепаратистам районах на Донецком направлении беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ обнаружил две батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 Град, две батареи 122 мм буксируемых гаубиц Д-30 и более 20 единиц бронетехники, которые двигались в составе колонн вне выделенных мест хранения вооружения.

В СММ отмечают, что такая активность вооруженных формирований привела к резкому росту количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии разграничения.

Напомним, на Донбассе с начала года наблюдатели ОБСЕ насчитали более 160 жертв.

Как сообщалось, в конце июля беспилотник ОБСЕ обнаружил танки сепаратистов, в частности, вблизи Шимшиновки и Мануйловки.

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