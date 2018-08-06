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В Киевском метро раздели и "декоммунизировали" гражданина Словении

Комментариев: 2
Иностранец разгуливал в футболке с символикой СССР. Сначала ему предлагали раздеться и пройти в полицию, а затем сорвали футболку.
Гражданин Словении разгуливал по Киеву с коммунистической символикой
Гражданин Словении разгуливал по Киеву с коммунистической символикой
facebook.com/Руслан Сергіян

В Киеве радикалы обнаружили в метро мужчину в футболке с символикой СССР - звездой, серпом и молотом.  Данный факт возмутил активистов, они сорвали с мужчины футболку и публично растоптали коммунистическую символику. Об этом пишет Страна.ua, публикуя видео, которое, в свою очередь, выложил в сеть представитель добровольческого батальона ОУН Руслан Сергиян. 

Запрещенную символику растоптали
Запрещенную символику растоптали
facebook.com/Руслан Сергіян

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“Ватник спокойно передвигался по Киеву, но самое интересное, что он гражданин Словении и друг, который был с ним, предупреждал о последствиях, но идиот отважился проверять“, - написал Сергиян. 

На видео иностранцу предлагают раздеться и пройти в полицию. 

Напомним, ранее в Ровно задержали неадекватного дедушку, который стоял с портретом Николая II и утверждал, что “ждет российские танки“, а также грозился “вешать украинцев“.

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Теги: Киев, метро, Вокзальная, радикалы, иностранец, символика СССР
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Комментариев (2)
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tvori    06.08.2018, 22:25
Оценка:  0
tvori
А если свастики набиты? Нужно кожу сдирать?
БА3395    06.08.2018, 22:15
Оценка:  0
БА3395
Остаточне прощавай?
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