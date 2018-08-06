В Киевском метро раздели и "декоммунизировали" гражданина Словении
В Киеве радикалы обнаружили в метро мужчину в футболке с символикой СССР - звездой, серпом и молотом. Данный факт возмутил активистов, они сорвали с мужчины футболку и публично растоптали коммунистическую символику. Об этом пишет Страна.ua, публикуя видео, которое, в свою очередь, выложил в сеть представитель добровольческого батальона ОУН Руслан Сергиян.
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“Ватник спокойно передвигался по Киеву, но самое интересное, что он гражданин Словении и друг, который был с ним, предупреждал о последствиях, но идиот отважился проверять“, - написал Сергиян.
На видео иностранцу предлагают раздеться и пройти в полицию.
Напомним, ранее в Ровно задержали неадекватного дедушку, который стоял с портретом Николая II и утверждал, что “ждет российские танки“, а также грозился “вешать украинцев“.