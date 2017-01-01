Порошенко неделю пребывал в ЕС с частной поездкой

Президент с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч. Поездку президент оплатил из собственного счета.



Президент Петр Порошенко на протяжении недели находился на территории Европейского Союза в частной поездке. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента, передает Украинская правда.

"С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что поездку президент оплатил из собственного счета.

"Следуя 1 части 25 ЗУ" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения "ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе президента подчеркнули, что сообщения о пребывании Порошенко в Испании или о встречах с известными украинцами не соответствуют действительности.

Куда именно ездил Порошенко, а также цель этой поездки в пресс-службе не прокомментировали.

Отмечается, что в настоящее время глава государства находится в Украине.

Напомним, в январе Порошенко посетил с частной поездкой Мальдивы. В пресс-службе главы государства заявили, что поездку он организовал за собственный счет. По данным СМИ, недельный отдых обошелся в 500 тысяч долларов.

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