Порошенко неделю пребывал в ЕС с частной поездкой
Президент Петр Порошенко на протяжении недели находился на территории Европейского Союза в частной поездке. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента, передает Украинская правда.
"С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", – говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что поездку президент оплатил из собственного счета.
"Следуя 1 части 25 ЗУ" О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения "ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко", – отметили в ведомстве.
Кроме того, в пресс-службе президента подчеркнули, что сообщения о пребывании Порошенко в Испании или о встречах с известными украинцами не соответствуют действительности.
Куда именно ездил Порошенко, а также цель этой поездки в пресс-службе не прокомментировали.
Отмечается, что в настоящее время глава государства находится в Украине.
Напомним, в январе Порошенко посетил с частной поездкой Мальдивы. В пресс-службе главы государства заявили, что поездку он организовал за собственный счет. По данным СМИ, недельный отдых обошелся в 500 тысяч долларов.
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