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В Одессе задержали 17 нелегальных мигрантов

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Среди задержанных шесть человек прибыли из Вьетнама, пять - из Узбекистана, четверо - из Китая и двое - из Азербайджана.
Люди были задержаны на рынках
Люди были задержаны на рынках
Пресс-служба Нацполиции Украины

В Одессе полиция задержала 17 нелегальных мигрантов. Люди были задержаны на рынках 7 километр и Привоз, сообщили в областной полиции

"При комплексно оперативно-профилактической отработке территорий промрынке 7 километр и Привоз в рамках спецоперации Мигрант за сутки выявлено и привлечено к ответственности 17 нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Среди задержанных шесть человек прибыли из Вьетнама, пять - из Узбекистана, четверо - из Китая и двое - из Азербайджана.

Сотрудники Государственной миграционной службы составили протоколы об административных правонарушениях.

На границе со Словакией задержали группу нелегальных мигрантов

Напомним, Государственная пограничная служба Украины за первые полгода текущего года задержала 1432 нелегальных мигрантов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 

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Теги: нелегалы, Одесса, миграция, мигранты, нелегальная миграция, задержание, миграционная политика, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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