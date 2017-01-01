Сутки в ООС: 30 обстрелов, трое раненых

Сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.

По данным разведки 1 боевик убит и еще 4 ранены mil.gov.ua

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 6 августа, были ранены трое украинских военных.

Об этом сообщил штаб ООС в утренней сводке в Facebook.

Так, сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям войск ООС, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения. Прицельный огонь противник вел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

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“Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 и 82 мм. Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск вблизи Гнутово“, - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки уничтожен один боевик и еще четверо получили ранения.

Напомним, 5 августа на Донбассе были ранены двое украинских военных, в результате плотного обстрела боевиками.

Ранее, 1 августа, в зоне проведения ООС украинские военные ликвидировали 5 боевиков ЛДНР и еще 4 ранили.