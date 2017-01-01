Со дна моря под Херсоном подняли более тысячи снарядов

Саперы-водолазы завершили работы по разминированию суда с боеприпасами времен Второй мировой войны.

В Херсонской области закончились работы по разминированию судна с боеприпасами времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Начиная с 16 июня, группа водолазно-саперных работников аварийно-спасательного отряда ежедневно поднимали на поверхность и уничтожали артиллерийские снаряды.

С начала работ по разминированию было поднято на поверхность 1129 единиц артснарядов разных калибров.

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“Отдавая дань героизму, мужеству и самопожертвованию моряков, присутствующие участники импровизированного митинга приняли участие еще в одной церемонии - возложении венков на воду Ягорлыцкого залива“, - сообщили в ведомстве.

Ранее возле двух станций Одесской железной дороги обнаружили более пяти тысяч неразорвавшихся артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Как сообщалось, за прошлый год за год на Донбассе обезвредили 360 000 мин.