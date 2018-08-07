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В Днепре пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки: есть жертвы

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В результате ДТП погибли два человека.
В Днепре пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки: есть жертвы
© dp.informator.ua
Фото 1/6
  • Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия
  • Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего
  • Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего
  • Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего
  • Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего
  • Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего
В Днепре пьяный водитель грузовика протаранил две легковушки: есть жертвы
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия
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В Днепре на Набережной Заводской вечером 6 августа два человека погибли при столкновении грузовика с двумя легковушками.

Об этом сообщает Информатор.

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“Как рассказали очевидцы, около 19:30 грузовик Mercedes двигался со стороны центра города, а BMW - в противоположном направлении. На большой скорости, недалеко McDonalds, грузовик задел Daewoo Lanos, который поворачивал на стоянку супермаркета. После столкновения грузовик вынесло на встречную полосу и он снес автомобиль BMW“, - говорится в сообщении.

Удар был настолько сильный, что Mercedes перевернуло на бок, а кабина превратилась в груду металла. От удара серьезно пострадал и не подлежит восстановлению и автомобиль BMW. Находившуюся за рулем легковушки девушку спасло то, что  удар пришелся со стороны пассажирского сидения. Она госпитализирована с травмами.

Водитель грузовика скончался на месте ДТП. В кабине вместе с ним находилась женщина, которая умерла от полученных травм в автомобиле скорой помощи. По предварительной информации, водитель грузовика был в состоянии алкогольного опьянения.

На месте аварии работали сотрудники патрульной полиции, спасатели, СМЭ и следственно-оперативная группа. Из-за ДТП было заблокировано движение троллейбусов. 

Как сообщалось 5 августа, в Днепре произошло водное ДТП - катер врезался в плавучий ресторан.

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Теги: ДТП, Днепр
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Комментариев (1)
Ruspidor    07.08.2018, 09:28
Оценка:  0
Ruspidor
Туда ему и дорога...
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