В Одессе проверят детский приют из-за жалоб детей на побои

Дети заявляют, что воспитатели их бьют по лицу и ставят на колени.

Одесскому приюту Свитанок назначили проверку из-за жалоб детей на побои.

Об этом сообщается на сайте Одесской обладминистрации.

Проверка была назначена после того, как в Сети появилось видео, на котором одна из воспитанниц рассказывает о том, что к ней применяют методы физического воздействия.

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По данным издания Думская, видео в Facebook распространила сотрудница патрульной полиции Одессы Зоя Мельник.

“Мы с дочкой были в Зеленом театре, где она познакомилась с девочкой лет пяти. Девочка была вся в синяках и ссадинах, укусах насекомых, от нее плохо пахло. Я думала, что это ребенок из семьи нарко- или алкозависимых, так как взрослые за ней особо не смотрели и весь вид ребенка говорил об этом. Девочка очень красивая, умненькая. Я решила выяснить, где она живет и так далее. Вдруг ребенку нужна помощь, может, дома не смотрят или избивают. Но девочка рассказала, что она из одесского приюта“, - прокомментировала Мельник.

Проверку назначили после того, как в Сети появилось видео odessa-life.od.ua

Мельник сняла на камеру разговор с девочкой. Ребенок признался, что воспитатели бьют детей по лицу, по рукам, по животу, а также ставят их на колени.

Начальника отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Лазарчук позднее заявила, что по данному факту Хмельницким ОП Малиновского отдела полиции зарегистрировано заявление, а также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 126 УК (побои и истязание).

Напомним, 2 августа омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в городе Рожище Волынской области в приюте для детей у 10 воспитанников во время мониторингового визита обнаружили следы побоев и крови на одежде.

Позднее, стало известно, что из этого детского приюта, руководство которого избивало и домогалось детей, исчез ребенок. Директор о пропаже заявил только через два месяца.