СНБО поручено готовиться к вмешательству РФ в выборы

Ранее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с таким вмешательством.

Выборы якобы будут определять темпы и качество развития Украины УНИАН

Совету национальной безопасности и обороны поручено предусмотреть заседание по противодействию вмешательству России в парламентские и президентские выборы 2019 года в Украине.

Об этом у себя в Facebook написал глава государства Петр Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что будущие выборы будут определять темпы и качество развития Украины и взаимодействия с партнерами на среднесрочную перспективу.

По словам президента, у Запада нет никаких сомнений в том, что Кремль готовит масштабное вмешательство в избирательные процессы на территории Украины, “чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические силы“.

Читай также: Трамп подтвердил встречу сына с россиянами ради компромата на Клинтон

“Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях“, - отметил Порошенко.

Подытожил глава государства тем, что Украина должна быть готова “общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению“ граждан.

Министр иностранных дел Павел Климкин убежден, что перед выборами Россия будет пытаться максимально дестабилизировать Украину, чтобы граждане проголосовали за популистов, обещающих “быстрые решения“ проблем.

Ранее сообщалось, что проведение президентских выборов в 2019 году будет стоить 2,355 миллиарда гривен, а парламентские выборы обойдутся в 1,950 млрд гривен.

Выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, а выборы в Раду - 27 октября 2019-го.

Отметим, что Порошенко до сих пор не объявил о своем участии в президентских выборах.