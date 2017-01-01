Под Львовом отравились 16 детей из Хмельницкой области

Дети госпитализированы с пищевым отравлением.

В Львовскую областную клиническую больницу попали 16 подростков от 12 до 17 лет и один взрослый. Предварительно у всех диагностировали пищевое отравление.

Об этом сообщил департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Все пострадавшие являются выходцами из Хмельницкой области. Перед отравлением они остановились и питались в гостинице в селе Раковец во Львовской области.

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Сейчас детям и взрослому оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства, при которых они отравились, выясняются.

Как сообщалось 6 августа, число отравившихся шаурмой в Киеве продолжает расти.