Молдавский самолет вернулся в аэропорт: треснуло стекло пилотов

В результате инцидента никто не пострадал, пассажирам предоставят другой самолет.

Самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за трещины на стекле kp.md

В Кишиневе самолету молдавской авиакомпании Air Moldova пришлось экстренно вернуться в аэропорт из-за трещины на стекле кабины пилотов. Инцидент произошел во вторник, 7 августа, передает Укринформ.

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Как пишет издание, воздушное судно вылетело по маршруту Кишинев-Франкфурт утром вторника, но через несколько минут после взлета был вынужден запросить посадку в месте вылета. Приземление прошло благополучно, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании после взлета, 130 пассажирам предоставят другой самолет, который в этот же день вылетит по упомянутому маршруту.

Напомним, 30 июля над Одесской областью в самолет этой же авиакомпании ударила молния - он также был вынужден вернуться в аэропорт.