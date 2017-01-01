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Молдавский самолет вернулся в аэропорт: треснуло стекло пилотов

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В результате инцидента никто не пострадал, пассажирам предоставят другой самолет.
Самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за трещины на стекле
Самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за трещины на стекле
kp.md

В Кишиневе самолету молдавской авиакомпании Air Moldova пришлось экстренно вернуться в аэропорт из-за трещины на стекле кабины пилотов. Инцидент произошел во вторник, 7 августа, передает Укринформ

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Как пишет издание, воздушное судно вылетело по маршруту Кишинев-Франкфурт утром вторника, но через несколько минут после взлета был вынужден запросить посадку в месте вылета. Приземление прошло благополучно, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании после взлета, 130 пассажирам предоставят другой самолет, который в этот же день вылетит по упомянутому маршруту.

Напомним, 30 июля над Одесской областью в самолет этой же авиакомпании ударила молния - он также был вынужден вернуться в аэропорт.

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Теги: Молдавия, самолеты, треснуло стекло, посадка
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