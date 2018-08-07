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На парад ко Дню независимости выйдут 4500 военных и 250 единиц техники

Комментариев: 6
На параде представят новые образцы военной техники.
Репетиции парада пройдут на Крещатике 18, 20 и 22 августа
Репетиции парада пройдут на Крещатике 18, 20 и 22 августа
УНИАН

Министр обороны Степан Полторак заявил, что по случаю 27-й годовщины независимости Украины на военном параде примут участие 4,5 тысяч военнослужащих и 250 единиц техники.

Об этом он рассказал во время репетиции парада, передает Левый Берег.

“Впервые в этом году в параде принимают участие 24 подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, спасатели, полицейские и другие подразделения, выполняющие задания по обороне нашей страны“, - сказал Полторак.

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На параде будут продемонстрированы и новые образцы военной техники, которые уже используются ВСУ, и образцы, которые еще проходят испытания.

Стоит отметить, что в параде впервые примут участие женщины, которые служат в составе ВСУ.

Репетиции парада пройдут на Крещатике 18, 20 и 22 августа. 

Напомним, 3 августа в Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова состоялась первая репетиция военного парада к 27-летию Дня Независимости Украины.

Ранее, 21 июля, на военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду.

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Теги: Киев, парад, День независимости, военная техника, военнослужащие
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Комментариев (6)
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gtrrewy    07.08.2018, 12:14
Оценка:  -5
gtrrewy
Ради того, что бы Петя пропиарился на всем известные темы никаких бюджетных денег не жалко.
krolikoff_net    07.08.2018, 12:25
Оценка:  +3
krolikoff_net
Зачем вам на россии наш украинский бюджет ? Шо, в пригожинском свинарнике опять зарплату урезали ?
Next-Step    07.08.2018, 11:33
Оценка:  -5
Next-Step
І для чого? Немає куди дівати гроші платників податків? Ніяк совковий синдром не пройде, все пафосу хочеться.
Woodbrother    07.08.2018, 11:37
Оценка:  +2
Woodbrother
Это нормальное мероприятие в стране которая воюет.
LifeStriker    07.08.2018, 11:22
Оценка:  +6
LifeStriker
лучше бы Захарченка провели по крещатику с мешком на голове
Letohradek    07.08.2018, 11:31
Оценка:  +2
Letohradek
Кремлевцы не допустят, напоят полонием заблаговременно ))
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