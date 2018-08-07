На парад ко Дню независимости выйдут 4500 военных и 250 единиц техники

На параде представят новые образцы военной техники.

Репетиции парада пройдут на Крещатике 18, 20 и 22 августа УНИАН

Министр обороны Степан Полторак заявил, что по случаю 27-й годовщины независимости Украины на военном параде примут участие 4,5 тысяч военнослужащих и 250 единиц техники.

Об этом он рассказал во время репетиции парада, передает Левый Берег.

“Впервые в этом году в параде принимают участие 24 подразделения Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, спасатели, полицейские и другие подразделения, выполняющие задания по обороне нашей страны“, - сказал Полторак.

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На параде будут продемонстрированы и новые образцы военной техники, которые уже используются ВСУ, и образцы, которые еще проходят испытания.

Стоит отметить, что в параде впервые примут участие женщины, которые служат в составе ВСУ.

Репетиции парада пройдут на Крещатике 18, 20 и 22 августа.

Напомним, 3 августа в Киеве на взлетной полосе авиационного завода им. Антонова состоялась первая репетиция военного парада к 27-летию Дня Независимости Украины.

Ранее, 21 июля, на военном аэродроме в пгт Озерное Житомирского района командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко проверил ход подготовки военной техники, которая будет привлечена к параду.