"Спалила папку": дочь Порошенко похвасталась отдыхом в Испании - журналист

Журналист отмечает, что вместе с дочерью в Испании мог отдыхать и президент.

Журналист Александр Дубинский нашел в Instagram фотографии дочери украинского президента на отдыхе в Испании и заявил, что вместе с ней, вероятнее всего, в испанском городе Ронда отдыхал и сам Порошенко.

Об этом Дубинский написал в Facebook.

“Ваши дети точно отдыхали в Испании. И наверняка там же были и вы. Правда, не в Марбелье, на старой вилле, уже найденной журналистами. А в испанском городе Ронда. Куда ваша дочь, закончившая колледж, пригласила подруг - и отчиталась об этом в Instagram“, - написал журналист, прикрепив скриншоты с аккаунта предположительно дочери Порошенко.

Журналист отметил, что Lavirim - это аккаунт в соцсети Александры Порошенко.

“Дайте ей по попе, за то, что спалила брехливого папу“, - добавил он.

Дубинский также напомнил о вилле в Испании, которая, по словам местных жителей, принадлежит украинскому президенту.

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“Кто первый найдёт по фото новую виллу Порошенко - с меня коньяк. Даю подсказку - эта вилла оформлена на некоего Свинарчука“, - написал журналист.

Ранее сообщалось, что Порошенко лично позвонил журналистке ТСН Ольге Василевской, которая подготовила сюжет об отдыхе президента в Испании за полчаса до его выхода в эфир.

Президент категорически отрицал, что неделю тайно отдыхал в Испании вместе с семьей. Разговор по данному поводу с журналисткой “вышел неприятный“. Но сюжет все же показали, вместе с телефонным разговором.

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Напомним, 6 августа в Администрации президента заявили, что Петр Порошенко на протяжении недели находился на территории Европейского Союза в частной поездке “для проведения ряда встреч“.