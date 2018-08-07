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"Спалила папку": дочь Порошенко похвасталась отдыхом в Испании - журналист

Комментариев: 9
Журналист отмечает, что вместе с дочерью в Испании мог отдыхать и президент.
Дубинский нашел фотографии дочери Порошенко с геотегами
Дубинский нашел фотографии дочери Порошенко с геотегами
dubinsky.pro

Журналист Александр Дубинский нашел в Instagram фотографии дочери украинского президента на отдыхе в Испании и заявил, что вместе с ней, вероятнее всего, в испанском городе Ронда отдыхал и сам Порошенко. 

Об этом Дубинский написал в Facebook.

“Ваши дети точно отдыхали в Испании. И наверняка там же были и вы. Правда, не в Марбелье, на старой вилле, уже найденной журналистами. А в испанском городе Ронда. Куда ваша дочь, закончившая колледж, пригласила подруг - и отчиталась об этом в Instagram“, - написал журналист, прикрепив скриншоты с аккаунта предположительно дочери Порошенко. 

Журналист отметил, что Lavirim - это аккаунт в соцсети Александры Порошенко.

“Дайте ей по попе, за то, что спалила брехливого папу“, - добавил он.

Дубинский также напомнил о вилле в Испании, которая, по словам местных жителей, принадлежит украинскому президенту. 

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“Кто первый найдёт по фото новую виллу Порошенко - с меня коньяк. Даю подсказку - эта вилла оформлена на некоего Свинарчука“, - написал журналист.

Ранее сообщалось, что Порошенко лично позвонил журналистке ТСН Ольге Василевской, которая подготовила сюжет об отдыхе президента в Испании за полчаса до его выхода в эфир. 

Президент категорически отрицал, что неделю тайно отдыхал в Испании вместе с семьей. Разговор по данному поводу с журналисткой “вышел неприятный“. Но сюжет все же показали, вместе с телефонным разговором.

Смотри также - Порошенко позвонил журналистке ТСН:

Напомним, 6 августа в Администрации президента заявили, что Петр Порошенко на протяжении недели находился на территории Европейского Союза в частной поездке “для проведения ряда встреч“.

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Теги: Порошенко, дочь, отдых, Испания, instagram, журналисты, скандал
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Комментариев (9)
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Dimyara    07.08.2018, 14:10
Оценка:  +2
Dimyara
надо высще скакатиэ и на ату по больше дэнех давать последнее,а не завидуватиэ
direktor_b    07.08.2018, 14:07
Оценка:  -4
direktor_b
А чому в Росії нічого не пишуть про сім'ю Путіна,тому що за це в'язниця або вб'ють...
Letohradek    07.08.2018, 13:57
Оценка:  -6
Letohradek
О чем новость? Президент не имеет права на отдых? А может его дети не имеют этого права? Журналисту, с удовольствием бы дал в пятак!
OttoOtto    07.08.2018, 13:53
Оценка:  +6
OttoOtto
Как раз в Испании в это время была крупная сходка Воров в законе. Совпадение???
Letohradek    07.08.2018, 13:59
Оценка:  -4
Letohradek
Боже, какой бред! Ты хоть ПТУ закончил, с таким восприятием мира ))
Trampik    07.08.2018, 13:46
Оценка:  +4
Trampik
Как всё запущено,рано или поздно желание людей им "счастья и здоровья" будет исполнено.
YSL    07.08.2018, 13:44
Оценка:  +6
YSL
Избиратели всегда должны знать где находиться их ошибка.
Letohradek    07.08.2018, 14:01
Оценка:  -5
Letohradek
Твоя ошибка, (ростом 162 см) неделями не появляется на публике, но тебя это вовсе не волнует. Почему?
Doriаn_    07.08.2018, 13:28
Оценка:  -2
Doriаn_
Александра Дубинского задавила жаба с особой жестокостью.
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