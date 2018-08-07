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В Киеве жестоко избили известного енота Марли

Комментариев: 4
Грабители напали на енота и его хозяина, избили животное: повреждены голова, зубы, зверушка ослепла.
Енот идет на поправку и кушает
Енот идет на поправку и кушает
скриншот

В Киеве грабители жестоко избили известного енота Марли, принадлежащего музыканту Дмитрию Решетнику. Об этом сообщил сам музыкант, передает ТСН

Решетник отметил, что на них напали грабители неподалеку от дома. Самого музыканта ранили в лицо канцелярским ножом, а енота ударили по мордочке, повредив зубы и голову. 

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“Енот сейчас не видит, от сильного внутричерепного давления глаза у него как будто вылазят“, - написал Решетник в соцсети.

Врач, который осматривал енота, допустил, что у него сильная гематома. Однако сейчас енот ест, и ветеринар назвал это хорошим знаком - зверушка, чье полное имя Боб Марли, идет на поправку.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев и Сумская область лидируют по количеству случаев жестокого обращения с животными.

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Теги: Киев, енот, животные, жестокость, грабители, избиение, жестокое обращение с животными
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Комментариев (4)
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Боцман_Кобза    07.08.2018, 13:58
Оценка:  +3
Боцман_Кобза
Мрази. Енот в чем виноват. Как вообще можно обидеть енота?
klin    07.08.2018, 13:40
Оценка:  -3
klin
Нас всех спасет только всемирный потоп...
Djada    07.08.2018, 13:45
Оценка:  +3
Djada
с чего вдруг? Вы думаете, что мрази (избивающие беззащитных животных) не спасутся?
klin    07.08.2018, 13:55
Оценка:  +1
klin
а вы по читайте новостную ленту, сплошной позитив...
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