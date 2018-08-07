Эксперт: появилась новая надежда для избирателей

Народный депутат от “Оппозиционного блока“ Вадим Новинский так резко акцентировал борьбу УПЦ МП за умы украинцев, что теперь электорат этого сегмента, который на самом деле никуда не делся, видит в нем единственную опору и надежду. Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Цыбулько, размышляя о том, что в Украине, которая входит в предвыборный цикл, церковный вопрос вдруг начал менять электоральные балансы не только во власти, но и в оппозиции, пишет Обозреватель.

По словам эксперта, Новинский настолько вовремя перехватил “инициативу в пророссийском электоральном сегменте, и так резко акцентировал борьбу УПЦ МП за умы украинцев, что теперь ядерный электорат этого сегмента видит в Новинском единственную опору и надежду“. В то же время патриотическое среда всю критическую мощь сориентировала в преобразование нардепа в главное воплощение зла в Украине, в посланца самого дьявола и самого “путлера“.

“Мало кому хочется бороться с избирателем Новинского, который является, возможно, твоим ближайшим соседом, и таким же нищим как и ты, но как комфортно бороться с дальним Новинским. Мало кому хочется бороться с проблемами, олицетворением которых является Новинский. А еще большей опасностью является то, что за фигурой Новинского скрываются другие, более опасные явления, которые пытаются сегодня выступать как лжепророки в овечьих шкурах“, - подчеркивает Цибульский.

Эксперт уверяет, что некоторые политические деятели и “выдающиеся полководцы“ диванных армий несут в себе гораздо большую опасность для Украины, чем Новинский, который будто нарочно стал мишенью и вызвал огонь на себя.

“В период празднования юбилея Крещения Новинский стал ярким антиподом Порошенко, но в основном из-за опоры на церковную среду УПЦ МП, и это его победа в кругу себе подобных. Это декларация политической позиции, и она является зеркальной альтернативой идеям Порошенко, только церковь и без политиков найдет в себе внутренние мотивации для выживания“, - объясняет Цыбулько, добавляя, что гораздо хуже, когда украинцы, очарованные позицией лидеров электоральных групп, самоустранятся от войны за будущее.

Когда они перестанут замечать, как целыми общественными слоями манипулируют изящные игроки. “Враг не всегда перед тобой, чаще всего он скрывается за твоей спиной“, - процитировал Цыбулько автора одного средневекового трактата.