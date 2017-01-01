В Першотравенске мужчина застрял между балконами

Местного жителя пришлось доставать спасателям ГСЧС.

Мужчина застрял между балконами четвертого и третьего этажей дома dp.dsns.gov.ua

В городе Першотравенск Днепропетровской области мужчина застрял между балконами одного из домов. Спасатели помогли ему спуститься.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.

“7 августа в 10:35 в Службу спасения “101“ поступило сообщение о том, что по адресу улица Горького в городе Першотравенск мужчина застрял между балконами и нуждается в помощи“, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчина 1978 года по неизвестным причинам застрял между балконами четвертого и третьего этажей дома и не мог спуститься самостоятельно.

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“Спасатели сразу с помощью трехколенчастой лестницы поднялись к мужчине и помогли спуститься ему на землю. К месту вызова были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области“, - рассказали в ГСЧС.

Причина, по которой мужчина оказался между балконами, не известна dp.dsns.gov.ua

Как сообщалось 1 июня, в Китае мужчина застрял в унитазе, пытаясь достать телефон.