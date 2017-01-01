В Сети высмеяли ГФС за задержание нарко-контрабандиста с менее граммом конопли

Пользователи Facebook были возмущены тем, что столь мелкое преступление подавалось как серьезное достижение в работе пограничников на посту Яготын.

В социальной сети Facebook пользователи высмеяли Государственную фискальную службу Украины, которая похвасталась задержанием контрабандиста наркотиков, имевшего при себе меньше грамма марихуаны.

Так, 6 августа ГФС сообщила, что “волынские таможенники на посту Ягодин предупредили попытку контрабанды наркотика“.

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“Прозрачный полиэтиленовый пакетик с травкой обнаружили во время полного таможенного досмотра в личных вещах гражданина Украины. Вещество изъято для проведения его экспертизы, в правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки преступления по ч.2 ст. 305 Уголовного Кодекса Украины“, - говорится в сообщении.

В посте не указывается вес содержимого пакета, однако в комментариях и судя по фото видно, что у задержанного изъяли “рекордный“ груз.

Практически все комментарии жестко критиковали ГФС. Обычно на странице службы не более 50 реакций. Данный пост собрал более 1,3 тысячи реакций за 23 часа.

“Вы у пацана пятку нашли, а вагоны с лесом Карпат не замечаете?... Объясните, каким образом в Украину массово завозят российские сигареты, которыми бабки торгуют! Это вы не замечаете, а пятку заметили“, - написал один из пользователей.

“Пост - как чистосердечное признание в собственной никчемности“, - предположил другой комментатор.

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Прям вижу как мои налоги идут на борьбу с опаснейшими преступниками? Вам не стыдно? То есть ради вот этой “пятки“ Вы запостили эту небывалую перемогу? Вы бесполезные абсолютно...“, - предложил еще один комментатор.

Другая пользовательница предположила, что наркотик и трубка - реквизит сотрудников таможни, а пост - попытка увеличить охват страницы.

Ранее в июне, в Сети высмеяли интервью лидера партии Христианские социалисты и бывшего депутата от Оппоблока Михаила Добкина, который жаловался на представителей нынешней власти и назвал их “чертями махровыми“.