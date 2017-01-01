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В Виннице фура с арбузами протаранила припаркованный грузовик: погиб иностранец

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В результате тройного ДТП погиб гражданин Грузии, рассказали в областной полиции.
В ДТП погиб иностранный гражданин
В ДТП погиб иностранный гражданин
vn.npu.gov.ua

В Виннице случилось тройное ДТП при участии фур, унесшее жизнь гражданина Грузии. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области

“7 августа в Виннице на Немировском шоссе около четырех часов утра произошла авария с участием трех грузовых автомобилей“, - говорится в сообщении правоохранителей. 

На месте работают следователи
На месте работают следователи
vn.npu.gov.ua

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Предварительно, 42-х летний водитель фуры DAF, загруженной арбузами, не справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине такой ​​же грузовик, который врезался в фуру Renault, стоявшую впереди.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб пассажир одной из машин - 48-летний гражданин Грузии.

Сейчас следственно-оперативная группа полиции проводит первоочередные следственные действия и устанавливает все обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство, водителю-правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пьяный египтянин разбил три авто и врезался в дерево. 

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Теги: Винница, ДТП, фура, погибшие
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