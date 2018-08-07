В Тернополе разоблачили сеть подпольных цехов с "элитным" алкоголем

В подпольных цехах готовили так называемый "элитный" алкоголь для местных ресторанов.

В Тернополе правоохранители обнаружили и разоблачили подпольные цеха, где незаконно производился алкоголь, который в местных ресторанах выдавали за элитный. Во время обысков была изъята продукция на сумму более четырех миллионов гривен. Об этом во вторник, 7 августа, сообщает IA ZIK со ссылкой на государственную фискальную службу.

На цех налоговая полиция вышла, расследуя деятельность подпольной сети по изготовлению алкогольных напитков. Разоблачили эту сеть в конце мая. Тогда в одном из цехов изъяли 5 000 литров фальсификата водки и коньяка, более 1 тонны спирта.

Поисковые мероприятия вывели правоохранителей на поставщика спирта, было разоблачена еще одно подпольное производство. Оборудовали его в одном из складских помещений в Тернополе.

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“В цеху в антисанитарных условиях незаконно изготавливали элитные алкогольные напитки, а именно наливки и настойки. В дальнейшем их реализовывали в учреждения общественного питания на территории области“, - рассказали в фискальной службе.

Во время санкционированных обысков изъяли 12,6 тысяч литров спирта и 750 литров “элитной“ алкогольной продукции в стеклянной и пластиковой таре.

В целом, из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму более а более 4300000 грн.

В фискальной службе отметили, что прекратили деятельность подпольного цеха, ведется следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в подпольном цеху изъяли 20 тонн суррогатного алкоголя.