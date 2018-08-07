В Каменском вице-мэр разбился на велосипеде

Причина травм Владислава Мелешко – попадание колеса его велосипеда в отверстие ливневой канализации.

Вечером в понедельник тяжелые травмы получил вице-мэр Каменского Владислав Мелешко.

Об этом сообщает местное издание Любимый город.

Инцидент произошел во время велосипедной прогулки по улице Романковской неподалеку от кафе Аннушка. Причина травм Мелешко - попадание колеса его велосипеда в отверстие ливневой канализации.

Вице-мэра отправляют в больницу имени Мечникова lcity.dp.ua

Читай также: В Каменском Audi сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

“Владислав получил тяжелейшие травмы черепа и позвоночника, был срочно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи, сейчас его перевезли в областную больницу имени Мечникова“, - говорится в сообщении.

Утром во вторник чиновник так и не пришел в сознание, врачи оценивают травмы головы как очень тяжелые и дают очень небольшие шансы на то, что он сможет выжить.

Напомним, 2 августа в Каменском взорвался микроавтобус батальона Днепр, в котором находился депутат городского совета из партии Батькивщина Виталий Чернявский. Нардеп остался жив, однако сильно пострадал. Его госпитализировали в больницу.