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В Каменском вице-мэр разбился на велосипеде

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Причина травм Владислава Мелешко – попадание колеса его велосипеда в отверстие ливневой канализации.
Состояние Мелешко крайне тяжелое
Состояние Мелешко крайне тяжелое
lcity.dp.ua

Вечером в понедельник тяжелые травмы получил вице-мэр Каменского Владислав Мелешко.

Об этом сообщает местное издание Любимый город.

Инцидент произошел во время велосипедной прогулки по улице Романковской неподалеку от кафе Аннушка. Причина травм Мелешко - попадание колеса его велосипеда в отверстие ливневой канализации.

Вице-мэра отправляют в больницу имени Мечникова
Вице-мэра отправляют в больницу имени Мечникова
lcity.dp.ua

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“Владислав получил тяжелейшие травмы черепа и позвоночника, был срочно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи, сейчас его перевезли в областную больницу имени Мечникова“, - говорится в сообщении.

Утром во вторник чиновник так и не пришел в сознание, врачи оценивают травмы головы как очень тяжелые и дают очень небольшие шансы на то, что он сможет выжить.

Напомним, 2 августа в Каменском взорвался микроавтобус батальона Днепр, в котором находился депутат городского совета из партии Батькивщина Виталий Чернявский. Нардеп остался жив, однако сильно пострадал. Его госпитализировали в больницу.

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Теги: ДТП, велосипед, авария, велосипедист, Каменское, вице-мэр
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Комментариев (1)
Letohradek    07.08.2018, 14:57
Оценка:  0
Letohradek
Ужас! Дай то Бог здоровья человеку!
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