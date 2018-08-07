В Одесской области четверо чиновников пойдут под суд за вымогательство

Должностные лица угрожали потерпевшей, вымогая деньги.

В Одесской области пойдут под суд за вымогательства четыре чиновника. В составе организованной группы они вымогали и получили $72 тыс, при этом угрожая потерпевшей тем, что повредят и уничтожат ее имущество. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Вымогательство инкриминируют и.о начальника следственного отдела Нацполиции в Одесской области, двум депутатам местного уровня Одесской области и начальнику одного из отделов Одесского облсовета.

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Установлено, что должностные лица, действуя по предварительному сговору, угрожали повредить и уничтожить имущество потерпевшей, требовали и получили от нее $72 тыс., которые она получила от продажи земельного участка в курортном городке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

Обвинительный акт в указанном уголовном производстве 07.08.2018 прокурором направлено в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по существу.

В соответствии с санкцией ч.4 ст.189 УК (Вымогательство) Украины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве начальника продовольственного склада ВСУ посадили на 5 лет .