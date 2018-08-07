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Сеть возмутил очередной быдло-маршрутчик, нагрубивший АТОшнику

Комментариев: 18
Водитель обуховской маршрутки вначале грубил ветерану, а потом набросился на него.
Боец пытался выяснить свои права на льготный проезд
Боец пытался выяснить свои права на льготный проезд
скриншот из видео

Под Киевом в Обухове водитель маршрутки нагрубил ветерану АТО, после чего на него набросился. 

Соответствующее видео в Twitter опубликовал Duncan MacLeod.

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“Как хочешь, так и езжай, мне все равно, - водитель Обуховтранс к инвалиду войны. Завтра будет на коленях рассказывать, что его не так поняли“, - говорится в его сообщении.

Маршрутчик начал оскорблять ветерана в ответ на просьбу разъяснить ему права на льготный проезд в общественном транспорте.

После этого водитель набросился на пассажира. Боец все это снимал на телефон, который маршрутчик попытался отобрать силой. 

Под Киевом водитель маршрутки набросился на АТОшника
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Напомним, в июне в Запорожье пьяный местный житель Валентин Шептовський, с откровенно выраженными сепаратистскими наклонностями, накинулся с оскорблениями на ветерана 93-й бригады Никиту Фрица. 

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Теги: Киев, маршрутка, ветеран АТО, соцсети, скандал
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Комментариев (21)
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CпасительМаккейн    07.08.2018, 16:01
Оценка:  -1
CпасительМаккейн
Эти уроды-атошники герои(на словах)лишь для нынешней власти.И ещё для своих родичей,которые привыкли тратить их бабло и пользоваться их профитом...Для нормальных же людей эти скоты-обычные наёмники.Власть сменится-льготы им уберут.Нехyй кормить за счёт госбюджета полчища паразитов-дармоедов!!!
Letohradek    07.08.2018, 16:02
Оценка:  0
Letohradek
Дай то Бог, что бы после смены нынешней власти, на смену пришли националисты, и вас - ватоголовых мразей повесили на фонарных столбах
Shurat77    07.08.2018, 15:57
Оценка:  +3
Shurat77
основная масса так называемых "АТОшников" это пьяное быдло которое может лишь убивать, воровать, насиловать.
Letohradek    07.08.2018, 16:01
Оценка:  0
Letohradek
Сколько же здесь мразоты ватоголовой! ))) Для СБУ - кландайк для работы
YSL    07.08.2018, 15:47
Оценка:  -1
YSL
Ничего, скоро придет время и мы научим этих "атошиков" "родину любить".
Letohradek    07.08.2018, 15:58
Оценка:  -1
Letohradek
Все мечтаешь о реванше партии областей, наивный ))))
QWERTY80    07.08.2018, 15:36
Оценка:  -2
QWERTY80
Никого не осуждаю но на моих глазах произошел такой инцидент. Стоит очередь в магазине и тут вваливаются синие молодые люди берут с полок водку и расталкивая очередь лезут к кассе. На замечание людей начинают всех крыть матом и махать корками участников. Несколько фраз.. - Вы чё быдло нам все
QWERTY80    07.08.2018, 15:39
Оценка:  -2
QWERTY80
положено и место в транспорте и за то что мы там были вообще должно быть все бесплатно. Скоро вообще будем выгонять из квартир и забирать то что понравилось. Да и все бабы стоя на коленях должны им выражать благодарность. Вот как то так.
Letohradek    07.08.2018, 15:41
Оценка:  -2
Letohradek
Фантазии буйные у ватного дебила, разыгрались не на шутку
Letohradek    07.08.2018, 15:39
Оценка:  -2
Letohradek
Случаем, в этой очереди тебя не изнасиловали, с последующим запениванием?
QWERTY80    07.08.2018, 15:47
Оценка:  -1
QWERTY80
Мозг есть? Рассказал что видел. Или ты думаешь что побывав там у всех подряд остаётся устойчивая психика? Почитай даже этот бигмир. То там стреляют то режут . Возможно просто контингент призванных нужно проверять перед призывом?
QWERTY80    07.08.2018, 15:49
Оценка:  -1
QWERTY80
Далеко ходить не надо вон один солдат сержанту бошку снёс за пару слов.
ultradetka    07.08.2018, 15:30
Оценка:  -2
ultradetka
Скоро вернутся из Ато,а рно в 2021 году окончится,и начнутся насиловния и т.п.по всей Украине..там подорваннаяя психика у всех
Letohradek    07.08.2018, 15:38
Оценка:  -3
Letohradek
Моя психика не подорвана войной, но при встрече с ватной падалью, с удовольствием подержусь на ее шею
ultradetka    07.08.2018, 15:28
Оценка:  -1
ultradetka
Атошники-убийцы...у меня там родичи,я знаю,кто они.Режут,убивают,жен лупят по приходу..наркотики
Letohradek    07.08.2018, 15:35
Оценка:  0
Letohradek
... жен лупят по приходу ... По какому приходу? Уже бы подтвердило историю с распятым Славянским мальчиком, чем этот бред писать ))
justices    07.08.2018, 15:15
Оценка:  -5
justices
Ветераны! Помогите Ветерану! Бороните Родину от таких водителей маршруток.
justices    07.08.2018, 15:12
Оценка:  -6
justices
Герой, победивший во всех битвах! Как его можно выгонять из маршрутки? У него льготы, он защитил водителя маршрутки и каждого из нас от врага, не дал врагу захватить нашу Родину! На колени водителя, пусть просит прощения, а нет - к столбу его привязать как того педофила и пусть плюются в него.
Сквозняк    07.08.2018, 15:17
Оценка:  0
Сквозняк
В рашке своей язви, там менты тебе быстро почки отрехтуют и ещё виноватым сделают.
justices    07.08.2018, 15:23
Оценка:  0
justices
Вот увидишь, у нас, как и в любом Европейском правовом государстве, ветераны, которые к войне никакого отношения не имели, причинят телесные повреждения водителю и правильно, потому что героев из маршруток выгонять нельзя.
GentleAngel    07.08.2018, 15:18
Оценка:  +6
GentleAngel
Однобокая оценка ситуации. Т.е. если кто-либо не является участником АТО, то ему водитель имеет право грубить и хамить? Должен возмущать сам факт хамства и нарушения законодательства, а не заниматься персонификацией.
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