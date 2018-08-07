Сеть возмутил очередной быдло-маршрутчик, нагрубивший АТОшнику
Под Киевом в Обухове водитель маршрутки нагрубил ветерану АТО, после чего на него набросился.
Соответствующее видео в Twitter опубликовал Duncan MacLeod.
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“Как хочешь, так и езжай, мне все равно, - водитель Обуховтранс к инвалиду войны. Завтра будет на коленях рассказывать, что его не так поняли“, - говорится в его сообщении.
Маршрутчик начал оскорблять ветерана в ответ на просьбу разъяснить ему права на льготный проезд в общественном транспорте.
После этого водитель набросился на пассажира. Боец все это снимал на телефон, который маршрутчик попытался отобрать силой.
Напомним, в июне в Запорожье пьяный местный житель Валентин Шептовський, с откровенно выраженными сепаратистскими наклонностями, накинулся с оскорблениями на ветерана 93-й бригады Никиту Фрица.