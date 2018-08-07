Сеть возмутил очередной быдло-маршрутчик, нагрубивший АТОшнику

Водитель обуховской маршрутки вначале грубил ветерану, а потом набросился на него.

Боец пытался выяснить свои права на льготный проезд скриншот из видео

Под Киевом в Обухове водитель маршрутки нагрубил ветерану АТО, после чего на него набросился.

Соответствующее видео в Twitter опубликовал Duncan MacLeod.

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“Как хочешь, так и езжай, мне все равно, - водитель Обуховтранс к инвалиду войны. Завтра будет на коленях рассказывать, что его не так поняли“, - говорится в его сообщении.

Маршрутчик начал оскорблять ветерана в ответ на просьбу разъяснить ему права на льготный проезд в общественном транспорте.

После этого водитель набросился на пассажира. Боец все это снимал на телефон, который маршрутчик попытался отобрать силой.

Под Киевом водитель маршрутки набросился на АТОшника 0:00 / 01:09

Напомним, в июне в Запорожье пьяный местный житель Валентин Шептовський, с откровенно выраженными сепаратистскими наклонностями, накинулся с оскорблениями на ветерана 93-й бригады Никиту Фрица.