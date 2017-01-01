В Житомире заключенных кормили мясом с сальмонеллой

Про данному факту возбуждены уголовные производства.

В Житомире в курином мясе, из которого готовят блюда для заключенных нескольких исправительных колоний, обнаружили сальмонеллу. Возбуждены уголовные производства. Об этом во вторник, 7 августа, пишет издание УНН со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

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“Житомирская местная прокуратура начала два уголовных производства по фактам нарушений санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, выявленных в исправительной колонии №4 и учреждении исполнения наказаний №8“, - сообщил он.

По его данным, по результатам проведенных санитарно-микробиологических исследований на соответствие мяса птицы требованиям ГОСТа, в образцах куриного мяса, отобранных в Житомирской исправительной колонии №4 и учреждении исполнения наказаний №8 обнаружено патогенную микрофлору, в том числе сальмонеллы.

Житомирской местной прокуратурой внесено указание о запрете использования такого мяса (всего в морозильных камерах двух учреждений хранится более 12 тонн замороженной курятины).

Сейчас по уголовным производствам по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 325 УК Украины, проводится досудебное расследование, которое проводит местный отдел полиции Главного управления Нацполиции в области. Местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Напомним, ранее сообщалось, что число отравившихся шаурмой в Киеве превысило 80 человек.