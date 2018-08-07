Hа Закарпатье мужчину сбил его собственный автомобиль

Мужчина приехал к своей односельчанке, которой помогал транспортировать мебель.

Машина начала самовольно катиться назад фото из соцсетей

В Закарпатской области в селе Ростоки (Раховский район) 40-летний мужчина попал под колеса собственного автомобиля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

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“Следователи, прибывшие по вызову, установили, что телесные повреждения мужчина получил в результате наезда на него транспортного средства. Факт имел место во дворе соседки потерпевшего. На собственном авто Volkswagen LT 35 пострадавший приехал к своей односельчанке, которой помогал транспортировать мебель. При выгрузке стола мужчина зашел в багажный отсек своего авто, и в этот момент транспортное средство самовольно начало катиться назад. Мужчина, заметив это, пытался выпрыгнуть из авто, однако от удара о дверь его отбросило под колеса“, - говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции добавили, что в результате происшествия 40-летний мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.

В инциденте усматриваются признаки правонарушения по статье 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесное повреждение. Транспортное средство поместили на штрафплощадку.

Напомним, ранее под Николаевом пьяный водитель совершил ДТП, унесшее жизнь одного из пассажиров.